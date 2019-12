Mijauzikl otrokom ponuja pravljičnost in dinamično dogajanje, odraslim pa besedne domislice in družbenokritične osti.

Foto: SMG/Miha Fras

Obuti maček je zgodba o mlinarjevem sinu Maticu, ki po očetovi smrti kot dediščino dobi le hišnega mačka Fritza. A ta se kmalu izkaže kot neprecenljiv sopotnik, saj s svojo iznajdljivostjo Maticu pomaga, da osvoji srce lepe kraljične Marjetice, premaga zlobnega grofa Brdavška, ki mu je obljubljena zamož, in na koncu zasede prestol, so vsebino mijauzikla povzeli v gledališču.

Pesmi bodo odpeli v živo

Rozman Roza se je sicer oprl na znano pravljico, vendar jo je razširil, zrimal in posodobil. Rozman Roza je na novinarski konferenci pred premiero povedal, da se je Obutega mačka napisal po klasični pravljici bratov Grimm, le da je dodal nekaj elementov. Obutega mačka so pred leti že postavili na oder v Špas teatru, za tokratno uprizoritev, ki je nastala v koprodukciji s koprskim gledališčem, pa je mijauzikl razširil predvsem zaradi glasbe, ki jo tokrat izvajajo v živo.

Glasbo izvajajo Jure Ivanušič, Uroš Maček, Vasko Atanasovski, Žiga Golob in Marjan Stanić. Ivanušič je skupaj z Nano Forte tudi avtor glasbe. Kot je povedal na novinarski konferenci, je glasba zelo raznolika, kot so raznoliki liki in fabula predstave ter sega od renesančne, preko sambe in valčka pa do koračnice in tanga.

So se pri videzu grofa Brdavška ustvarjalci zgledovali po Pingvinu iz Burtonovega Batmana? Foto: SMG/Miha Fras

Režiser pa je pred premiero povedal, da so pravljice "duhovna hrana, ki je danes žal zanemarjena", saj spodbujajo in razvijajo našo domišljijo. Pravljica ima po njegovih besedah dva pola, in na občinstvu je, da sprejme odločitev. "Pravljice so tiste mantre, ki nas spremljajo celo življenje. Do njih se opredeljujemo celo življenje," je dodal.

V vlogi Mačka nastopa Rok Matek, Matica igra Luka Cimprič, Marjetica je Anja Drnovšek, Kralj Ivan Rupnik, Kraljica Maruša Oblak, grofa Brdavška igra Ivan Godnič.

Dramaturg predstave je Dubravko Mihanović, scenografka in kostumografka Barbara Stupica, avtorja projekcij sta Barbara Stupica in Nejc Saje, ki je poskrbel tudi za video.

Prva premiera je bila na sporedu ob 11.00, druga bo ob 19.00. Ponovitvi predstave v SMG bosta 28. in 29. decembra. Premiera v Gledališču Koper bo oktobra 2020.