Naslov Predstava vseh predstav (Moment, Zavod EN-KNAP) je zamišljen kot vodilo raziskave. Narediti predstavo, ki je v osnovi namenjena temu, da postavi igralca na goli oder in ga izrabi do zadnje kapljice znoja. Njena avtorja in izvajalca sta Uroš Kaurin in Vito Weis, v Amfiteatru II. gimnazije maribor pa bosta nastopila 15. maja. Foto: Španski borci

"Prestopovci" želijo razvijati neodvisno gledališče in obenem spodbujati družbo brez predsodkov in strahu. Prav zato naslov Prestopi brez strahu. "Sodobno neodvisno gledališče, ki bo predstavljeno v letošnji ediciji, je odprto, ustvarjalno, vključujoče in brezkompromisno s posebnim poudarkom na družbenopolitičnem kontekstu, v katerem je nastalo ali ki ga z vsebino nagovarja," je pojasnil član programske ekipe festivala Zoran Petrovič, sicer prvi mož kulturno-umetniškega društva Moment, ki prireja festival.

"Program, ki ga sestavlja 11 predstav iz Slovenije, Palestine, Češke, Izraela, Portugalske in Jordanije, bo občinstvo spodbudil k novim premislekom, mnenjem in pogledom. Poslanstvo festivala ‒ razvijati neodvisno gledališče ‒ je pravzaprav posledica želje po odprti, vključujoči in solidarni družbi, družbi brez predsodkov in strahu," je dodal.

Predstava Mi ne gremo nikamor, ki bo na festivalu doživela premiero, izhaja iz ideje, da romantiziranje "dobrih starih časov" ljudje ritualiziramo enako kot idealiziranje "svetle prihodnosti". Avtorji projekta so Nika Bezeljak, Miha Blažič - N’toko, Andrej Firm, Barbara Kukovec in Petra Veber. Foto: Prestopi

Osemdnevni festival se začne danes na Intimnem odru GT22 s premiero uprizoritve Mi ne gremo nikamor v produkciji Momenta, ki raziskuje osmišljanje bivanja posameznika na presečišču nostalgije in utopije.

Festival je več kot le skupek predstav

Predstave so sicer le ogrodje festivala, saj je ta zasnovan tudi kot družabni in strokovni dogodek. V želji po povezovanju lokalnih deležnikov na področju uprizoritvenih umetnosti bodo predstave uprizorjene ne le v GT22, ampak tudi v Lutkovnem gledališču Maribor, SNG-ju Maribor, Amfiteatru II. gimnazije Maribor in Muzeju Narodne osvoboditve Maribor.

Festival med drugim prinaša prostorske instalacije Monike Pocrnjić, pogovore o predstavah in serijo podcastov. "Zelo nam je pomembno, da so Prestopi festival, ki ni ozko usmerjen. Že od vsega začetka sledimo ideji, da je to festival za vsakogar. Naše predstave so presežne, a tudi zabavne," je opozoril Petrovič.

V okviru festivala bo potekal mariborski del novega predstavitvenega festivala Trigger Showcase, ki je namenjen preglednemu seznanjanju z neodvisnimi uprizoritvenimi umetnostmi v Sloveniji. Skupni projekt več neodvisnih slovenskih producentov je oblikovan tako, da ponuja izbor najdrznejših gledaliških predstav sezone. Poleg Maribora bo potekal še v Ljubljani.

Gostujoča predstava Nebesede (Spitfire Company, Češka) se napaja iz dela enega najbolj znanih čeških pisateljev in prvega češkega predsednika po razpadu Češkoslovaške, Václava Havla – Avdienca. Na sporedu bo 13. maja. Foto: Prestopi

V okviru Prestopov bo potekalo tudi prvo srečanje projektnih partnerjev platforme Start a project, ki je namenjena mladim ustvarjalcem s področja uprizoritvenih umetnosti, predvsem študentom v zadnjih letnikih akademij in svežim diplomantom. Gre za mednarodni projekt, ki povezuje umetniške akademije in nevladne uprizoritvene producente.

Prve tri edicije festivala Prestopi so potekale v letih 2010, 2011 in 2012, nato pa, predvsem zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, so ga bili prisiljeni začasno opustiti. V prihodnje naj bi bil bienalne narave.

Moment je bil namreč za razliko od nekaterih drugih mariborskih kulturnih producentov uspešen na lanskem javnem razpisu za izbor javnih kulturnih programov na področju umetnosti za obdobje od 2018 do 2021. Za področje uprizoritvenih umetnosti je pridobil 104.000 evrov.