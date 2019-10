Borštnikovo srečanje se je začelo z mednarodno konferenco o razvoju občinstev v gledališču. Foto: Festival Borštnikovo srečanje/Saša Huzjak

Festival se je sicer začel že v ponedeljek s programskima sklopoma Mlado in Študentsko gledališče, ki so ju uvedli lani. S slovesnim odprtjem se bo nadaljeval v formatu kot vrsto let poprej.

V Vetrinjskem dvoru bodo najprej odprli razstavo Portreti s fotografijami prejemnikov in prejemnic Borštnikovega prstana, ki jih je v zadnjih dveh letih posnel fotograf Primož Korošec. Sledil bo ogled razstave o scenografiji na Slovenskem do leta 1991, ki jo je pripravil Slovenski gledališki inštitut SLOGI v sodelovanju z Narodno galerijo in Umetnostno galerijo Maribor.

Prireditev z govori ob odprtju festivala bo ob 20. uri v Veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor, sledila pa bo predstava Poroka ansambla Gecko pod umetniškim vodstvom izraelskega vsestranskega ustvarjalca Amita Lahava. Do gostovanja, ki sodi med vrhunce letošnje festivalske edicije, prihaja s podporo British Council Ljubljana.

Poroka, zgodba o distopičnem svetu

Izraelsko-britanski performer, koreograf, režiser in profesor je mednarodno uveljavljeni umetniški ansambel ustanovil leta 2001 ter z njim do sedaj ustvaril sedem predstav. Z zadnjo predstavo, Poroko, gledalcu pričara distopični svet, v katerem smo vsi poročeni z družbo in ki še vedno vsebuje odrešilno ljubezen skupnosti in revolucije. Značilni geckovski svet, ki se vrti okoli plesa, diha, zvoka, čustev in metafore, se razvija skozi poetično igro in sodelovanje ter vedno v središče postavlja vse vpletene, vključno z občinstvom. Predstave nastajajo v Združenem kraljestvu ter se nato spreminjajo in nadgrajujejo skozi uprizoritve po vsem svetu.

Med letošnje festivalske vrhunce sodi tudi nastop bolgarskega umetnika Iva Dimcheva, ki bo v nedeljo gostoval v Minoritski cerkvi s koncertnim performansom The Live Concert. V okviru festivala bo v Mariboru med drugim potekalo tudi srečanje Evropskega regionalnega sveta Mednarodnega gledališkega inštituta ITI.

V soboto se bo s predstavo Kresnice Mestnega gledališča ljubljanskega začel tekmovalni program, v katerega je selektor Matjaž Zupančič uvrstil 12 uprizoritev pretekle gledališke sezone v Sloveniji.