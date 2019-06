Janez Mejač si želi čim več zares predanih tej lepi umetnosti tako v baletnih ansamblih kot med občinstvom. Foto: Reuters

Občinstvo bo lahko videlo več baletnih točk, v katerih se bodo izmenjali številni plesalci.

Venček baletnih stvaritev bodo odplesali Ana Klašnja, Nina Kramberger, Filip Jurič, Marin Ino, Filippo Jorio, Elli Purkunen, Filip Viljušić, Hugo Mbeng, Yujin Muraishi, Yaman Kelemet, Yuki Seki, Emilie Tassinari, Evgenija Koškina, Matjaž Marin, Urša Vidmar, Lukas Zuschlag, Mirjana Šrot, Tjaša Kmetec, Gaj Rudolf in Petar Đorčevski.

Na sporedu bodo med drugim Pomladni ples Felixa Bartholdyja Mendelsohna in Indijski ples Lucijana Marije Škerjanca, oba v koreografiji Lukasa Zuschlaga, odlomek iz prvega slovenskega baleta Možiček Josipa Ipavca v koreografiji Ika Otrina, Serenada Benjamina Ipavca v koreografiji Majne Sevnik Firšt, duet iz Ognjene ptice Igorja Stravinskega v koreografiji Henrika Neubauerja in Rožmarin Katalene v koreografiji Valentine Turcu.

Televizija Slovenija bo dogodek tudi posnela

Večer so poleg osrednje operno-baletne hiše pripravili Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Balet SNG Maribor, Cankarjev dom, Slovenski gledališki inštitut in Televizija Slovenija, ki bo dogodek tudi posnela.

To bo še zadnja obeležitev stoletnice slovenskega baleta pred poletjem. Obletnica je bila vezana na ustanovitev prvega profesionalnega baletnega ansambla v Sloveniji, današnjega baletnega ansambla v ljubljanski Operi.

Baletni plesalci in ljubitelji te umetnosti so jo proslavili v tekoči sezoni z več dogodki, med drugim z baletnim večerom Balet 100, ki je predstavil tri kultna dela slovenske koreografske literature: Lok koreografov Pie in Pina Mlakarja, Žico koreografa Vlasta Dedovića in Pastoralno simfonijo Milka Šparembleka, ter koncertom in razstavo v Cankarjevem domu.