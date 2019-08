Harold Prince (1928–2019). Foto: AP

Harold Prince je skozi svojo sedem desetletij trajajočo kariero prejel kar 21 nagrad tony, "kar je največ za kakega posameznika v več kategorijah", so sporočili iz odbora, ki podeljuje te nagrade.

Prince ob prejemu državniškega odličija leta 1994 v družbi glasbenikov Peta Seegerja, Mortona Goulda in Arethe Franklin ter igralca Kirka Douglasa. Foto: AP

Skozi leta so mu podelili osem tonyjev za režijo, prav tako osem za produkcijo, dva za produkcijo najboljšega muzikala leta in tri posebne nagrade tony. Nagrade, ki jih od leta 1947 v ZDA podeljujejo za izvrstnost v gledališču, nosijo ime po igralki Antoinette Perry.

Z 20 leti na deske Broadwayja

Harold Prince, znan kot Hal, se je rodil 30. januarja 1928 v New Yorku in na univerzi v Pensilvaniji diplomiral iz angleščine. Na gledališko pot je stopil leta 1948 kot pomočnik broadwayskega režiserja in producenta Georgea Abbotta. Prince je bil pod njegovim mentorstvom predstavljen Robertu Griffithu, ki bo postal njegov producentski partner.

Muzikal The Pijama Game, ki ga je leta 1955 produciral skupaj z Griffthom, mu je prinesla prvo nagrado tony, in sicer za najboljši muzikal.

Leta 1980 mu je muzikal Evita prinesel nagrado tony za najboljšo režijo. Foto: AP

Skozi leta se je kot režiser in producent podpisal pod nekatere izmed največjih muzikalov z največ ponovitvami ne samo na Broadwayju, med katerimi sta poleg v uvodu navedenih še Sweeney Todd in Evita.

Na Princeovo željo ne bo pogreba, bodo pa zato jeseni priredili praznovanje njegovega življenja. Foto: AP

Fantom iz opere, glasbo je napisal Andrew Lloyd Webber, je bil prvikrat uprizorjen v Londonu leta 1986. Postal je mednarodni fenomen in muzikal z največ ponovitvami v zgodovini Broadwaya. Harold Prince je svojega zadnjega tonyja prejel leta 2006 za življenjsko delo na področju gledališča.

Jesensko praznovanje življenja

"Ne zgolj princ muzikalov, okronana glava, ki je režirala dve največji produkciji moje kariere, Evito in Fantoma. Ta čudoviti človek me je toliko naučil in njegovo obvladovanje glasbenega gledališča je bilo brez primere," je zapisal Webber na Twitterju.

"Pogrešajo in ljubijo ga njegovi domači - Judy, 56 let njegova žena; njegova hči Daisy; njegov sin Charles; in njegovi vnuki Phoebe, Lucy in Felix," je po poročanju CNN-a v izjavi za javnost zapisal Princeov predstavnik.

"Na njegovo željo ne bo pogreba, bo pa to jesen praznovanje njegovega življenja z ljudmi, ki jih je imel najbolj rad, člani gledališke skupnosti, del katere je bil sedem desetletij," je še dodal.

Harold Prince je umrl po kratki bolezni v sredo v Reykjaviku na Islandiji.