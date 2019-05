Na oder bodo med drugim postavili dramo Grmače Daneta Zajca, Mostove in bogove po motivih romana Toneta Partljiča in opero Marpurgi po romanu Zlate Vokač.

Slovensko narodno gledališče (SNG) Maribor v prihajajoči stoti sezoni daje poudarek slovenskim avtorjem. Foto: Festival Borštnikovo srečanje

"Pred nami je sezona praznovanja," je na današnji predstavitvi repertoarja za sezono 2019/2020 povedal direktor SNG Maribor Danilo Rošker. "Počasi bomo začeli z odštevanjem dni, ko bomo jeseni praznovali stoletnico, odkar je bilo leta 1919 ustanovljeno slovensko gledališče v Mariboru, kjer so se pod eno streho in z različnimi imeni v toku zgodovine združili Drama, Opera ter pozneje še Balet v celovit prostor gledališke umetnosti," je dejal.

Septembra bodo obletnico proslavili s slavnostno akademijo, monografijo o zgodovini gledališča, priložnostno poštno znamko, razstavo in prvo premiero v Drami SNG Maribor. To bo poetična drama Grmače, ki jo bo režirala Nina Rajić Kranjac.

Umetniški direktor Drame Aleksandar Popovski je možnost načrtovanja jubilejne sezone razumel ne le kot čast, ampak predvsem kot veliko odgovornost za nadaljevanje uspešne zgodbe. "Ukvarjal sem se z vprašanjem, kam gremo naprej. Ena pot je agresija, destrukcija, ki jo danes vidimo na vsakem koraku, a zdi se mi bolje, da gledališče nosi neko drugo misel, nekaj, kar vliva upanje, kar odpira nove svetove in ideje, kar polni dušo z nečim novim in svetlim," je povedal.

V repertoar je želel vključiti čim več domačih piscev, "Homerjev današnjega časa". Zato bo že druga premiera v prihajajoči sezoni Mostovi in bogovi, ki jo po motivih Partljičevega romana Ljudje iz Maribora ustvarja letošnji Grumov nagrajenec Nejc Gazvoda. Za pozneje sta napovedani še absurdno tragična komedija Pošta Roka Vilčnika v režiji Juša A. Zidarja in mladinska pustolovščina Mica pri babici Andreja Predina, ki jo bo režiral Miha Golob.

Na oder Drame bodo postavili še Molierovo Šolo za žene v režiji Ajde Valcl, prvo uprizoritev etnografskega gradiva po motivih zbranih zgodb Milene Miklavčič z naslovom Ogenj, rit in kače niso za igrače, ki jih bo na mariborski oder postavil režiser Daniel Day Škufca, ter izvirno predelavo Ovidijevih Metamorfoz izpod peresa Tiborja Hrsa Pandurja v režijski viziji Jana Krmelja.

Umetniški direktor Drame Aleksandar Popovski je pri ukvarjanju z vprašanjem "kam gremo naprej v gledališču" videl nekaj, kar vliva upanje, odpira nove svetove in ideje, polni dušo z nečim novim in svetlim. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

Operni program bo odprla nova uprizoritev operete Netopir Johanna Straussa mlajšega, ki jo bo režiral češki režiser Stanislav Moša. Pozimi bodo v Mariboru prvič v zgodovini uprizorili Verdijevo opero Simon Boccanegra, zgodovini mesta pa se bodo poklonili s pomladno praizvedbo novitete Marpurgi, ki jo v zvrsti sodobne slovenske opere po motivih istoimenskega romana Zlate Vokač Medic soustvarjata skladateljica Nina Šenk ter libretist in režiser Igor Pison. Umetniškemu direktorju Opere Simonu Krečiču se zdi to delo zanimivo, ker postavlja Maribor že v srednjem veku v evropski prostor.

Za privržence velikih ljubezenskih zgodb so ob koncu sezone pripravili spektakel v podobi Puccinijeve opere Madama Butterfly v režiji Piera Francesca Maestrinija. V Baletu pa v novi sezoni pripravljajo Pepelko Sergeja Prokofjeva v koreografiji Jeana-Christopha Maillota in triptih sodobnega baleta Falling angels z mednarodno priznanimi koreografi Alexandrom Ekmanom, Edwardom Clugom in Jirijem Kylianom.

Umetniški direktor Baleta Edward Clug je ob predstavitvi nove sezone spomnil tudi na na pereče kadrovske težave mariborskega Baleta. Foto: BoBo

Med drugim bodo nadaljevali s Simfoničnim ciklom ter z mednarodnimi sodelovanji in gostovanji, ki po besedah Roškerja pričajo o kakovosti njihovega dela. "Mogoče smo to, da lahko delamo z največjimi, nekoč le sanjali, danes to delamo," je dejal in med drugim napovedal gostovanje Baleta v Boljšoj teatru, Drame v Nemčiji in Opere v Italiji. Še posebej umetniški direktorji so s svojimi projekti dejavni v tujini, kar je po Roškerjevih besedah treba podpirati, saj si tako nabirajo dragocene izkušnje za delo doma.

Nerešene kadrovske težave

Najbolj mednarodno prepoznan je umetniški direktor Baleta Clug, ki pa je danes povedal, da je kljub veselim okoliščinam stoletnice gledališča treba opozoriti tudi na manj pozitivne plati. "So stvari, ki jih je nujno treba urediti za odrom," je poudaril in spomnil na pereče kadrovske težave mariborskega Baleta.