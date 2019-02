Mozartova Ugrabitev iz seraja sodi med t. i. turške opere, katerih dogajanje je postavljeno na Orient in obravnavajo motiv ugrabitve. Foto: SNG Maribor / Tiberiu Marta

Ugrabitev iz seraja je prvo delo Wolfganga Amadeusa Mozarta za dunajsko občinstvo, v katero je vnesel tudi nekaj tedaj modernih turških glasbenih prvin.

"Zdi se, da Mozarta vedno znova pritegnejo nezamisljiva, prepovedana in socialno nemogoča partnerstva, prav tako nepredvidljivi in nenadzorovani čustveni vzgibi, ki v Ugrabitvi ne premagajo zgolj razkoraka med stanovi, ampak celo prepad med dvema različnima kulturama, pri tem pa ne nazadnje poudarijo enakopravnost v erotiki med moškim in žensko," je pred premiero povedal režiser Bruno Berger-Gorski, ki je v Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Maribor pred petimi leti režiral že Mozartovo Čarobno piščal.

Delo iz prelomnega življenjskega obdobja

Berger-Gorski je spomnil, da je Mozart ustvaril spevoigro (nem. singspiel), torej igro s pevskimi vložki, Die Entführung aus dem Serail pri starosti 26 let. Šlo je za prelomno obdobje njegovega življenja, ko se je otresel nadzora očeta Leopolda in se poročil z meščanko Constanze Weber, kljub očetovemu začetnemu neodobravanju.

Constanze Weber. Foto: Wikipedia Commons

"Delo po eni strani zaznamuje odločen Mozartov korak tako k osebnostni kakor tudi umetniški samostojnosti, saj lahko njegovo Ugrabitev iz seraja štejemo za eno izmed prvih tehtnejših glasbenodramskih 'dejanj' mladega skladatelja, ki se je zgolj nekaj mesecev pred prejetim naročilom dela osvobodil glasbene 'tlake' svojega prvega pomembnejšega delodajalca, salzburškega knezoškofa Colloreda," je pojasnil režiser.

Mozartova naklonjenost razsvetljenskim tendencam

Ugrabitev iz seraja po navedbah muzikologinje Manice Špendal sodi med t. i. turške opere, katerih dogajalni prostor je postavljen na Orient in obravnavajo motiv ugrabitve. Tovrstne opere so bile zlasti v 18. stoletju zelo razširjene in priljubljene. Upoštevajoč širši kontekst nastanka tega dela razume Ugrabitev iz seraja tudi kot jasno izoblikovano politično stališče v korist tedaj šele porajajočim se naprednim moralnim in političnim tendencam v duhu razsvetljenstva.

"Mozart tudi v svojih drugih glasbenogledaliških delih, kot so Figarova svatba, Cosi fan tutte in Don Giovanni, poudarja enakovrednost in v smislu pravic tudi enakopravnost žensk in celo superiornost t. i. nižjega služabniškega sloja nasproti okosteneli, abotni in vase zaverovani aristokraciji, ki pa ne premore resnične duhovne moči gospostva," je navedel Berger-Gorski.

Ugrabitev iz seraja je bila na odru mariborske Opere nazadnje uprizorjena v sezoni 1985/1986, ko sta dirigirala Uroš Lajovic in Simon Robinson, ki dirigira tudi tokrat. Foto: SNG Maribor / Tiberiu Marta

Praizvedba tik pred poroko s Constanze

Praizvedba dela je bila julija 1782 v dunajskem Burgtheatru, tik pred Mozartovo poroko s Constanze. Prvo uprizoritev v mariborski Operi pa je doživela novembra 1941, v času druge svetovne vojne, z režiserjem Erichom Matthiasom. Drugič so jo uprizorili v Slovenskem narodnem gledališču v Mariboru v sezoni 1951/1952 v režiji Hinka Leskovška. Nazadnje je bilo to delo na sporedu mariborske Opere v sezoni 1985/1986. Režiser takratne operne produkcije je bil Henrik Neubauer, dirigenta pa Uroš Lajovic in Simon Robinson, ki dirigira tudi tokrat.

Tokrat v predstavi nastopajo Martin Sušnik kot Belmonte, Andreja Zakonjšek Krt in Petya Ivanova kot Konstanca, Nina Dominko in Valentina Čuden kot Blonda, Uroš Dolšek in Bogdan Stopar kot Pedrillo, Tomaž Štular kot Osmin in Ivica Knez kot Selim paša.

Scenograf je Marko Japelj, kostumograf Luca Dall' Alpi, oblikovalka luči Vesna Kolarec, zborovodkinja Zsuzsa Budavari Novak, asistent režije Tim Ribič. Častni pokrovitelj predstave je Avstrijski kulturni forum Ljubljana.

Spevoigra Ugrabitev iz seraja bo premierno uprizorjena drevi na Velikem odru SNG-ja Maribor ob 19.30.