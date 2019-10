Sodelavci v LGL-ja so ga opisovali kot izjemnega animatorja, ki je v animacijo "intuitivno vlival najbolj pretanjena čustva in vsako lutko obvladoval do perfekcije".

Peter Dougan (1935–2019). Foto: Žiga Koritnik

Prvo Douganovo sodelovanje z LGL-jem je bila predstava Žogica Marogica režiserja Jožeta Pengova, v kateri je leta 1951 igral bobe. Lutke je prvič vodil istega leta v predstavi Čarobne gosli, ki jo je prav tako režiral Pengov.

Stalni član ljubljanskega lutkovnega ansambla je postal leta 1956, v 65 letih delovanja in posvečanja lutkam pa ustvaril več kot 160 različnih vlog. "Prisoten je bil tako na začetkih, v času Pengovovega profesionalnega lutkovnega gledališča, kot pri poznejšem razvoju lutkovnega ustvarjanja v različne lutkovne tehnike in estetike," so sporočili iz gledališča.

Peter Dougan je bil od leta 1956 stalni član ansambla Lutkovnega gledališča Ljubljana. Foto: Žiga Koritnik

Življenje je navdahnil likom v predstavah Zvezdica Zaspanka, Obuti maček, Srečni princ, Zlatolaska, Gugalnica, Sanje o govoreči češnji, Sapramiška, Zgodbe južnega gozda ali kdo je ubil sonce in mnogih drugih lutkovnih predstavah. Kot režiser je sodeloval pri predstavah Sapramiška, Mali strah Bavbav ter Mojca in živali.

Pri delu mu je bilo pomembno, da prav vsaki lutki da karakter, kar mu je, kot so zapisali v gledališču, briljantno uspevalo ves čas njegovega lutkovnega ustvarjanja – vse do leta 2016, ko je zadnjič nastopal v Sapramiški in Žogici Marogici.

Peter Dougan je umrl 10. oktobra v Ljubljani. Žalna seja bo v ponedeljek, 21. oktobra, ob 14. uri, na Velikem odru LGL-ja.