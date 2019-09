SNG Maribor je svojo pot začel 27. septembra 1919 s prvo predstavo. Za mesto je bil to velik praznik z nacionalnim nabojem. Foto: Festival Borštnikovo srečanje/Saša Huzjak

Ustanova, ki pod svojo streho združuje umetniško samostojne institucije : Dramo, Opero, Balet in Festival Borštnikovo srečanje, je danes največji kulturni zavod v Sloveniji z več kot 300 zaposlenimi. SNG Maribor je danes največji javni kulturni zavod v državi. Je edina gledališka hiša v Sloveniji in med redkimi v Evropi, ki združuje dramski, glasbeni in plesni gledališki izraz. SNG Maribor namreč sestavljajo Drama, Opera, Balet ter Simfonični orkester, pod njegovo streho pa, organizacijsko ločen, deluje tudi Festival Borštnikovo srečanje.

Ko je bila 27. septembra, pred stotimi leti, uprizorjena prva slovenska predstava Tugomer Josipa Jurčiča, je bil to za mesto Maribor velik praznik, z močnim nacionalnim nabojem. Mesto, si je v tistem času slovensko identiteto, ob prevladujoči nemški, šele utrjevalo. Ta nacionalni, slovensko - kulturni, ideološki naboj je imelo gledališče vse do druge svetovne vojne in po njej. Šele v 80. letih govorimo tudi o umetniških in mednarodnih prebojih, zlasti Tomaža Pandurja z Dramo. Vse tri enote pa so danes v izjemni kondiciji, trenutno najprodornejši je mariborski balet z izjemnim Edvardom Clugom, ki je ime mariborskega baleta ponesel v sam svetovni center baletne umetnosti v Boljšoj Teater, je za TV Slovenija poročala Karmen Podlesnik Marčič.

"To so stvari, o katerih nihče ne bi upal razmišljati pred 30 leti. Se zavedamo odgovornosti ki jo imamo za naprej, se pa tudi zavedamo zapuščine, ki smo jo prejeli in negovali in nadaljevali, kakor smo znali in čutili. Morda največji izziv je ohraniti to nevidno nit med gledalci in umetniki in si zaupati še naprej," je povedal Clug.

Edvard Clug je skupaj z Valentino Turcu zasnoval tudi umetniški del nocojšnje prireditve: Ob tem visokem jubileju gledališča pa bo predsednik države Borut Pahor podelil gledališču visoko priznanje zlati red za zasluge.

Vabljeni k spremljanju slovesnosti v neposrednem prenosu na našem drugem programu TV Slovenija.