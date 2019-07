Foto: Festival Ljubljana

Verdijeva Aida, ki je gotovo ena najbolj poznanih in največkrat izvajanih oper ne le v skladateljevem opusu, temveč v celotni operni zgodovini, bodo uprizorili v koprodukciji Festivala Ljubljana, HNK Split, Slovenske filharmonije (SF) ter SNG Maribor.

Foto: Festival Ljubljana

Najprej v persitilu Dioklecianove palače

Režijo je prevzel Dražen Siriščevič, ki je predstavo priredil posebej za Kongresni trg. Predstava je bila premierno izvedena leta 2014 v Splitu v persitilu Dioklecianove palače.

Pevsko zasedbo opere sestavljajo velika svetovna imena, Leonardo Šarić kot egipčanski kralj, Rossana Rinaldi kot egipčanska princesa Amneris, Susanna Branchini kot Aida, Walter Fraccaro kot egipčanski vojskovodja Radames, Ivica Čikeš kot veliki duhovnik Ramfis in Giorgio Surian kot etiopski kralj Amonasro. Dirigent predstave je Ivo Lipanović.



Zasužnjena etiopska princesa

Zgodba opere se dogaja v Egiptu. Egipčanski vojskovodja Radames je zaljubljen v zasužnjeno etiopsko princeso Aido, z njim pa se želi poročiti tudi hčerka egipčanskega kralja Amneris. Radames tako bije notranji boj med ljubeznijo do Aide in zvestobo svojemu kralju, njegova izbranka pa med globokimi čustvi do Radamesa in ljubeznijo do očeta, etiopskega kralja.

Orkester SF odslej rezidenčni orkester festivala

Predstavo bodo izvedli Orkester SF, ki je z letošnjim festivalom postal rezidenčni orkester Festivala Ljubljana, zbor Opere SNG Maribor, zbor in balet HNK Split in mednarodni solisti.

Operni spektakel je bil sprva napovedan za 2. julij, zaradi slabe vremenske napovedi pa so se pri Festivalu Ljubljana odločili, da ga izvedejo predčasno. Kot so sporočili s festivala, vstopnic ni potrebno menjati, saj velja isti sedežni red.