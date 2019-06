In tako, kot v prejšnji, bo tudi v tokratni sezoni vodilo repertoarja – človek. Oziroma odnos: igralec – gledalec.

Novogoriško gledališče tudi v prihajajoči sezoni napoveduje ponovitve svojih uspešnic, precej bo tudi zanimivih gostovanj domačih in tujih gledališč. Foto: SNG Nova Gorica/Damir Ipavec

Novogoriško gledališče je na zahodnem robu slovenstva pomemben branik nacionalne kulture. Maja Jerman Bratec, direktorica SNG Nova Gorica, poudarja: »Naše poslanstvo ni le umetniško, je tudi nacionalno samobitno. Trudimo se, da v naš Talijin hram privabimo čim več obiskovalcev s tega obrobja slovenskega kulturnega prostora, hkrati pa z našimi predstavami poskušamo priti v čim več krajev odročne Slovenije in zamejstva. In vidimo, da se naša vpetost v ta prostor – obrestuje. Obiskovalcev, abonentov imamo vse več. Pri nas je dosti težje napolniti dvorane, kot je to na primer v prestolnici… Vendar nam uspeva!«

»Vaš čas vam ga obogatenega vrnemo!«

Marko Bratuš, umetniški vodja SNG Nova Gorica, v svoji popotnici novi sezoni razmišlja o času, posvečenem interakciji odra in dvorane: »Obisk gledališča ostaja obred, za katerega si je treba vzeti čas. To se sicer v današnjem hitro vrtečem se svetu sliši kot paradoks, a je vendarle nekaj na tem. /…../ Čas je edina dragocenost, ki jo imamo vedno pri roki, a le redko na voljo. In ravno zato, ker je čas postal v današnjem času taka redkost, je gledališče zaradi svojih časovnih zahtev postalo luksuzna dejavnost. Česar se ustvarjalci v gledališču močno zavedamo. Zato se tudi trudimo, da bi poklonjeni čas obdali z zgodbami, s človeškimi izkušnjami, napakami, smehom, krivicami in čustvi, ki gledalcem dovolijo začutiti, da so hitenju navkljub še vedno ljudje – tako kot tisti, katerih usode spremljajo na odrskih deskah.« Tudi v prihajajoči sezoni, ki jo je zasnoval Bratuš, gledalcem obljublja: »Vaš čas vam ga obogatenega vrnemo.«

Gledališki ansambel, ki bo jeseni zakorakal v novo sezono. Foto: SNG Nova Gorica/Peter Uhan

Vez čez »gledališko rampo«

V ospredju jubilejnega repertoarja je vez čez gledališko "rampo". Marko Bratuš: »Meni gledališče pomeni komunikacijo med občinstvom in med igralci na odru. Kaj se tukaj vmes, tukaj čez sporoča… Ker je skupni imenovalec človek, so to skupne človeške zagate, padci, posebnosti.«

Prihajajoča sezona nima neke programske rdeče niti, ki bi prepletala devet premier na velikem in malem odru. Ima le eno skupno sporočilo – poglabljanje v človeka. In to skozi različne žanrske upodobitve: od komedije prek melodrame do muzikla in eksperimentalnih predstav. Tudi v sezoni 2019/2020 bo več koprodukcij s koprskim in tržaškim gledališčem – gre torej za že uveljavljeni primorski gledališki trojček… Segli pa bodo tudi dlje – v eksperimentalni predstavi bodo sodelovali z ruskim gledališčem Teater Osobnjak iz Sankt Peterburga in režiserjem Aleksejem Obrazcovom.

Šest premier na velikem odru

Že septembra bo prva premiera nove sezone na velikem odru – in sicer Zgodbe iz Dunajskega gozda Odöna von Horvátha. Na prvi pogled romantična zgodba, dejansko pa v grenki satiri vladajo neumnost in surovi nagoni. Naslov je povzet po slavnem Straussovem valčku, ki izraža brezskrbnost in lahkotnost, toda avtor je izpisal mračnejšo podobo »zlate« Avstrije v 30-ih letih prejšnjega stoletja, obdobje nacizma. Režiser je Primož Ekart.

Sledila bo krstna uprizoritev predstave Iztoka Mlakarja – Tutošomato (delovni naslov) v režiji Vita Tauferja in koprodukciji Gledališča Koper. Besedilo je navdihnila Shakespearova Ukročena trmoglavka, polno je zabavnih, burkaških situacij, napisano v sočnem humornem dialektu in z značilnimi Mlakarjevimi songi.

Tretja premiera na velikem odru bo praizvedba družinskega muzikla Božična pesem (Charlesa Dickensa, Neil Barlett) v režiji Ivane Djilas. To je prva zgodba v zgodovini (napisana 1843), ki se dogaja kot potovanje skozi čas in ena najbolj priljubljenih o duhovih sploh. Duhovih na božični čas, ki spreobrnejo tudi največje zakrkneže.

Novogoriško gledališče zatem stavi na Pirandellovo klasiko Šest oseb išče avtorja, na »gledališče v gledališču«. Režiser bo Paolo Magelli. Besedilo so v Novi Gorici uprizorili že leta 1985, takrat v režiji Mileta Koruna.

In spet bo čas za smeh: Januš in Pupče je pisana, hrupna in mračna komedija mednarodno priznanega izraelskega dramatika Hanoha Levina. Prvo slovensko uprizoritev bo na novogoriški oder postavil izraelski režiser Yonatan Esterkin.

Zanimiv bo avtorski projekt Evropa z režiserko Tatjano Peršuh in koproducentom Zavodom Delak, raziskovalno in umetniško produkcijsko hišo, ki raziskuje postgravitacijsko umetnost, kulturalizacijo vesolja, kozmikacijo umetnosti in deluje na presečišču sodobnih umetniških praks.

Foto: SNG Nova Gorica/Damir Ipavec

Marko Bratuš, umetniški vodja SNG Nova Gorica, v svoji popotnici novi sezoni razmišlja o času, posvečenem interakciji odra in dvorane: "Obisk gledališča ostaja obred, za katerega si je treba vzeti čas. To se sicer v današnjem hitro vrtečem se svetu sliši kot paradoks, a je vendarle nekaj na tem." Foto: SNG Nova Gorica/Pavšič Zavadlav

Eksperiment na malem odru

V koprodukciji s Teatrom Osobnjak iz Sankt Peterburga in v prevodu Bojana Bratine bo prva premiera na malem odru predstava Ös – po motivih zbirke zgodb Obrnjena rokavica srbskega pisatelja Milorada Pavića. Režiral bo Aleksej Obrazcov, tudi igralski dvojec bo slovensko – ruski. Premiera bo novembra, vabilo nanjo pa naj bo nekaj besed o vsebini tega eksperimentalnega projekta, ki analizira mistiko bivanja: »Človeštvo je pogreznjeno v plašnice, v pravila. Živimo življenje vseh prebivalcev tega sveta, le svojega ne. A v redkih trenutkih čutimo svojo os, ki se ne ozira na ostalo človeštvo in nam govori, kam naj gledamo in kaj naj mislimo…A le malokdo želi usmeriti pogled v drugo smer od resničnosti, kot se mu kaže. Svet lahko pogledamo skozi obrnjeno rokavico…«

Druga predstava na malem odru pa bo Zadnjih pet let, prva slovenska uprizoritev v prevodu Janeza Usenika. Gre za romantični muzikal v režiji Jasmin Kovic in v koprodukciji s SSG Trst in tržaško Glasbeno matico. Songe, besedilo in glasbo je napisal ameriški skladatelj in dramatik Jason Robert Brown.

In še uprizoritev za mlade. Tudi na malem odru bo to avtorski projekt med znanostjo in umetnostjo režiserja Zorana Petroviča – Galileo. Cilj predstave bo spodbujati radovednost – oziroma: postaviti radovednost v samo središče vzgibov, ki vodijo k raziskovanju, odkrivanju in novim osebnim zmagam.

Gostovanja, ponovitve, otroški program…

Novogoriško gledališče tudi v prihajajoči sezoni napoveduje ponovitve svojih uspešnic, precej bo tudi zanimivih gostovanj domačih in tujih gledališč. Abonmaje (kar sedem jih je) za vso to ponudbo lahko naročite v prvem terminu vse do 30. junija, jesenski vpis bo septembra. Kot že več desetletij, bodo poskrbeli tudi za najmlajše obiskovalce gledališča – predstave za otroke so zaobjete v abonmaju Mali, Veliki in Lutkovni polžek. Organizirali bodo gledališke igralnice za otroke in nedeljska gledališka srečanja s predstavami ljubiteljskih gledaliških skupin. Za plesne navdušence pa je na voljo tudi Abonma Ples s štirimi predstavami Yean - Yves, Patrick in Corinne – Collectif Ès, zatem DE-SET MN Dance Company, Torek ob osmih – Federacija in Leva desna, leva desna – z Baletom SNG Maribor.