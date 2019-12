V glavnih vlogah nastopata Sara Žuvela in Gregor Ravnik. Foto: KC Semič

Ideja za tamburaško opero se je pred petimi leti porodila skladatelju Gregorju Zagorcu. K sodelovanju je pritegnil Nino Novak Oiseau, ki je po legendi napisala libreto. Grofična Katarina z gradu Gradac se zaljubi v nežnega in romantičnega kmeta Ambroža in nato raje skoči v smrt, kot da bi se poročila z bogatim in koristoljubnim snubcem. Režiserka predstave Eva Hribernik pravi: "Lahko bi rekli, da govorimo o etnooperi, ker je režiser vključil velko belokranjskih glasbenih motivov in plesov, zato smo se odločili, da bo naša uprizoritev tradicionalna." To je razvidno tudi iz kostumov iz tistega obdobja.

Gregor Zagorc je glasbo napisal za tamburaški orkester in ga tonsko obogatil s pihali in tolkali. Mednarodno pevsko zasedbo sestavljajo uveljavljeni poklicni operni solisti, dodaja Zagorc. "Ker so same vloge zahtevale, da so pevci mlajši, sem glavni vlogi dodelil Sari Žuvela in Gregorju Ravniku."

Na odru je kar 85 nastopajočih, poleg omenjenih še tamburaški orkester Dobreč, folklorna skupina Dragatuš, vokalna skupina Lan in učiteljski pevski zbor iz Metlike. Opera je velik organizacijski in finančni zalogaj. Vodja projekta Marko Simčič je povedal, da so "največ pomoči primaknili sponzorji".

Prvih pet predstav je bilo že dolgo razprodanih, poleg sinočnje predpremiere in današnje premiere še tri ponovitve prihodnji konec tedna.