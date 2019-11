Po zgodovini SNG Maribor bo s številnimi sogovorniki nocoj popeljala oddaja Umetnost igre.

V stoletni zgodovini se je mariborsko gledališče moralo kar naprej boriti za svoj obstanek. Foto: BoBo

SNG Maribor je največja kulturno-umetniška ustanova v Sloveniji – tako po številu zaposlenih kot po obsegu umetniške produkcije. Zgodovina gledališkega profesionalizma s stalno gledališko zgradbo in z umetniškim ansamblom traja neprekinjeno od leta 1852.

Od vseh treh umetniških enot ima najdaljšo in najbolj razgibano Drama, ki je delovala neprekinjeno od ustanovitve dalje. V obdobju med obema vojnama, od leta 1919 do 1941, jo je vodilo 5 umetniških vodij: Hinko Nučič, Milan Skrbinšek, Valo Bratina, Rade Pregarc in Jože Kovič.

Petdeseta pa so bila tista leta, v katerih je mariborska Drama doživela prvi pravi povojni umetniški razcvet. Točneje je šlo za obdobje od 1957 do 1962, ko sta jo vodila igralec in režiser Vladimir Skrbinšek ter režiser Miran Herzog. Za krajše obdobje ju je nasledil nekdanji gledališki avantgardist Fran Žižek, ki bo v zgodovino ostal zapisan kot začetnik Borštnikovega srečanja, nastalega leta 1966. Osrednji slovenski gledališki festival se je dokončno izoblikoval v času Branka Gombača, ki je mariborsko Dramo vodil 10 let. Tomaž Pandur je v prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja s svojimi spektakli Dramo pripeljal do največjega mednarodnega umetniškega prodora v njeni zgodovini.

Gradnja nove velike dvorane ter obnova stare gledališke zgradbe sta trajali skorajda 30 let, zvrstili so se številni umetniški direktorji, vzponi in padci, krize, pa tudi mednarodni preboji in svetovni uspehi tako Drame, Opere kot tudi Baleta. Foto: BoBo

Vzpone in padce je v svoji dolgi zgodovini doživela tudi mariborska Opera. Ob sklepu prve sezone leta 1919 ustanovljenega Narodnega gledališča v Mariboru je tedanji direktor Hinko Nučič kot prve pevce angažiral igralce, ki so blesteli v lahkotnejših operetah. Najmlajša od teh umetniških enot je Balet, ustanovljen po drugi sv. vojni. V zadnjih 20 letih ga je najbolj zaznamoval koreograf Edvad Clug, ki je njegovo umetniško vodenje prevzel leta 2003.

Zgodovina ustanove je torej dolga in razgibana, po njej pa bodo v oddaji Umetnost igre popeljali sogovorniki Vili Ravnjak, Danilo Rošker, Blaž Lukan, Vlado Novak, Peter Trnovšek, Nataša Matjašec Rošker, Valentina Turcu, Simon Krečič, Manica Špendal in Benjamin Virc.

Oddajo, ki jo je pripravila Marjana Ravnjak, režirala pa Jasna Hribernik, si lahko ogledate nocoj ob 22.50 na 1. programu TV SLO.