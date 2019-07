Utrinek iz MGL-jeve predstave Leonce in Lena, ki je premiero doživela v sezoni 2016/17, kostumografijo zanjo je ustvaril Alan Hranitelj. Foto: Aljoša Rebolj

"Kostumograf ni samo nekdo, ki bo nekoga oblekel v določeno časovno obdobje, ampak mora pravilno upoštevati tudi osebno noto igralca." Foto: Alan Hranitelj

Na Ljubljanskem gradu bodo drevi ob 20.30 odprli razstavo Vzporedni svetovi Alana Hranitelja, ki je posvečena 33-letnici ustvarjanja tega priznanega kostumografa, ki deluje na področjih opere, gledališča in filma tako doma kot v tujini. Retrospektivna razstava bo v Palaciju in Stanovski dvorani gradu na ogled do 8. septembra.

Posodobljen arhiv

Razstava Vzporedni svetovi Alana Hranitelja je zasnovana tridelno. V prvem delu bo predstavljen izbor 70 kostumov za gledališče, opero in balet, ki jih je Hranitelj oblikoval med letoma 2006 in 2019. Gre za kostume, ki jih je umetnik zasnoval v času po veliki razstavi, ki so mu jo leta 2006 posvetili v Mednarodnem grafičnem likovnem centru in je bila naslovljena Kostumografija 1986-2006.

V drugem delu razstave na Ljubljanskem gradu bo pod naslovom Počivaj v miru zbranih sedem figur, ki sicer naseljujejo nevidne svetove podzavesti, sanj, domišljije in mitologije. Tretji del razstave pa bo ponudil vpogled v Omaro norega klobučarja oziroma vpogled v neskončno barvit svet oblačenja, za katerega ni nujno, da ostane zaprt v knjigi Lewisa Carrolla. "Vrata omare so odprta...," so ob razstavi zapisali organizatorji.

Vzporedni svetovi Alana Hranitelja bodo od petka pa vse do 8. septembra na Ljubljanskem gradu na ogled vsak dan med 9. in 21. uro.

Najel ga je Cirque du Soleil

Alan Hranitelj, rojen leta 1968 v Zagrebu, od leta 1986 deluje v Ljubljani in je doslej ustvaril okoli 200 gledaliških kostumografij ter več kostumografij za operne in baletne ter sodobno-plesne predstave, sodeloval pa je tudi pri filmskih in televizijskih projektih ter proslavah.

Sodeluje z najpomembnejšimi in najbolj uveljavljenimi ustanovami po svetu, med drugim je oblikoval kostumografijo za predstavo Zarkana slovitega Cirque du Soleil. Svoja dela je že predstavljal v sklopu razstav, nekatera pa so tudi uvrščena v stalne muzejske zbirke. Za svoje delo je Hranitelj prejel 26 slovenskih in tujih priznanj.