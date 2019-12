Foto: BoBo

Na 20. Ani Mraz sodelujejo umetniki iz Hrvaške, Italije, Nizozemske in Slovenije, ki se bodo poleg Radovljice ustavili še v Ljubljani in Mariboru. Umetniki bodo v zimskih večerih ogrevali občinstvo v vseh treh mestih s plesnimi in glasbenimi nastopi, ognjenimi predstavami, cirkuškimi veščinami in uličnim gledališčem.

Na festivalskem prizorišču v Ljubljani ob Gruberjevem kanalu na Špici z interaktivnimi animacijami v izvedbi Gledališča Ane Monro in miniaturnim Pripovednim gledališčem Gdč. Bazilike poskrbeli, da obiskovalcem niti pred začetkom uradnega festivalskega programa niti med posameznimi predstavami.

Ana Mraz, festival uličnega gledališča vsako leto očara mimoidoče. Foto: BoBo

Jutri popoldne pripravljajo poseben dogodek pred ljubljansko Mestno hišo, kjer bo povezal umetniški program na Špici z razstavo fotografij Ana Mraz je v mestu, s katero bodo uradno obeležili okrogli festivalski jubilej.

Festival Ana Mraz vsako leto med božičem in novim letom popestri praznično vzdušje v Ljubljani z atraktivnim umetniškim programom svetovnega uličnega gledališča, ki je v zadnjih letih obogaten s cirkusom.

Festival, ki ga pripravljajo v sodelovanju z zavodom Turizem Ljubljana, je vrsto let gostoval na nabrežju in mostovih Ljubljanice, leta 2016 pa so prizorišče preselili v park Zvezda na Kongresnem trgu, kjer so postavili pravi cirkuški šotor. Leto pozneje so z uličnim gledališčem oživeli sedanjo lokacijo pri Gruberjevem kanalu na Špici.

Prednovoletni ulični program Ane Mraz v sklopu drugih dogodkov in pod drugim imenom sicer že nekaj let gostuje tudi v Mariboru kot Ana Mrzla in v Radovljici kot Ana Snežna.