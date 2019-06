12. Klovnbuf v Stari elektrarni odpira slovenski kolektiv Mismo Nismo. Foto: Facebook stran festivala

Festival smeha, ki se jemlje resno, bo do 24. junija ulice Ljubljane, pa tudi Vrhnike in Murske Sobote naselil s cirkuškim duhom.

Večji del festivala, ki združuje dramsko in cirkuško umetnost, bo potekala v prestolnici. Uvod v programski del Klovnbufa bo drevi v Stari mestni elektrarni, kjer bo ob 18. uri na sporedu predstava NOise Cirkus v izvedbi kolektiva Mismo Nismo. Gre za cirkuško improvizirano predstavo, ki uporablja lastnosti in filozofijo noiseglasbe in jih prevaja v odrski in cirkuški jezik skozi raziskovanje človeške izkušnje, umeščene v prostor zavrženih predmetov a.k.a. smeti. NOise Cirkusu bo sledila še intermedijska predstava Niti v izvedbi Daniele Zajc.

Pripoved o malih ljudeh velikega srca

Na festivalu se letos predstavljajo ustvarjalci iz desetih držav. Ponedeljek bo na Kongresnem trgu ponudil predstavo Žepi polni zvezd v izvedbi Branka Potočana & Fourklora, ki "pripoveduje o malih ljudeh velikega srca", sicer pa bo poulični program na ta cirkuški ponedeljek od 10.30 pa vse do noči pester na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda, kjer bodo nastopili številni umetniki.

Otvoritveni predstavi bo sledila intermedijska predstava Niti v izvedbi Daniele Zajc. Foto: Facebook stran festivala

V torek, sredo, petek in soboto bo večerni program potekal v Stari mestni elektrarni, kjer bodo na sporedu predstava Janus v izvedbi avstrijskega dvojca, ki ga sestavljata Michael Zandl in Tom Henden, "kolaž vizualnih anekdot o pomenu in norosti življenja" nemškega umetnika Matthiasa Romirja z naslovom Življenje so kratke zgodbe, predstava, ki jo je Branko Potočan zasnoval v sodelovanju z duom Silence, naslovljena Črni petek, ter "nedeterminiran performans, ki se razteza prek meja, označenih s trakom" z naslovom Flaque v izvedbi francoskega kolektiva Defracto.

Celodnevni festivalski program se v soboto, 22. junija, obeta tudi v ljubljanskem Parku Tivoli, kjer bodo čez dan potekale številne delavnice, med drugim učenja vrtenja hulahupa in pa vrvohodstva, vmes pa se bodo vrstile predstave.

V sklopu festivala bo potekal še laboratorij, ki bo ustvarjalcem in producentom ponudil delavnice, tečaje, okrogle mize in tudi priložnost za neformalna druženja in mreženja.

Kot so ob letošnjem festivalu zapisali organizatorji dogodka iz Zavoda Bufeto, je rešitev za svet, ki ga ne moremo jemati resno, le resna klovnada. "Umetnost, ki odpira vrata tudi tam, kjer jih ni. In odpira jih glasno, da se zatresejo vsiljene predstave o tem, kaj je res. Popelje nas v predstavo, kjer ni nič zares in je vse resnično: iz hrupa nastane glasba, iz kaosa cirkus. Odloputnimo ta vrata na ves glas, da zazveni Tišina: Tresk! Bum! Buf! Klovnbuf!"