v BogotiNa 67. Ljubljana festivalu bo drevi ob 21.00 v Križankah na sporedu predstava Oda času, katere režijo in koreografijo podpisuje zvezda flamenka María Pagés. Njena nova produkcija, v kateri nastopa devet plesalcev in sedem glasbenikov, spregovori o temah, ki od vselej zanimajo človeštvo - o času in minljivosti.

María Jesús Pagés Madrigal, kot je njeno polno ime, se je rodila leta 1963 v Sevilli, mestu, ki je neločljivo povezano s flamenkom, zato ne preseneča, da jo je zasvojil že kot mlado dekle. Leta 1990 je ustanovila svoj plesni ansambel, s katerim navdušuje po vsem svetu. Foto: EPA

Maria Pages flamenko dojema kot celovito in sodobno umetnost, ki se z lahkoto spaja z drugimi umetnostmi v skupen izraz. V sklopu Ljubljana festivala bo drevi predstavila produkcijo Oda času, ki jo je režirala in koreografirala v sodelovanju z zvestim sodelavcem, dramaturgom in avtorjem besedila El Arbijem El Hartijem.

Kot so zapisali pri festivalu, Oda času v ospredje postavlja minljivost časa in vpliv le-tega na človeško telo, hrepenenje, umetnost in življenje. Navdih je plesalka in koreografinja črpala iz osebnega in profesionalnega življenja, v plesno predstavo pa je vpeljala številne druge elemente, med drugim misli zgodovinskih osebnosti, kot so Platon, Marguerite Yourcenar, Jorge Luis Borges, John Cage, Marcel Duchamp in Octavio Paz. Po napovedih organizatorjev se obiskovalcem Križank nocoj obeta "plesno potovanje, prežeto s čustvi in inteligenco".

Utrinek iz lanske uprizoritve predstave Yo, Carmen v Bogoti. Foto: EPA

Ena največjih v svoji umetnosti

V Sevilli rojena María Pagés je svetovno uveljavljena umetnica, znana po lastnem konceptu estetike flamenka. Z uporabo konvencionalnih kod v jeziku flamenka in z raziskovanjem njegove notranjosti in zunanjosti se je uveljavila kot prava pionirka ustvarjanja flamenka, ki ostaja sodoben in živ ter se nenehno razvija.

V dolgoletni plesni karieri je Pagés nastopila na vseh pomembnejših odrih sveta, za svoje delo pa je prejela tudi številne mednarodne nagrade. Poskusila se je tudi v filmskem svetu: med drugim se je podpisala pod koreografije za filme Carmen, El Amor Brujo in Flamenco, ki jih je režiral Carlos Saura.