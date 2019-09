Deček na ruševinah, ki jih je povzročilo nemško bombardiranje Varšave, septembra 1939. Foto: Wikipedia

"Razstavo je pripravil Muzej druge svetovne vojne v Gdansku, v Slovenijo pa je prišla zaradi povezave med poljskim veleposlaništvom in Muzejem narodne osvoboditve Maribor. Stik z muzejem je po priporočilu navezalo poljsko veleposlaništvo," je povedala direktorica mariborskega muzeja Aleksandra Berberih-Slana.

Javno obešanje 54 civilistov v vasi Rožki leta 1942, ki so ga izvedli nacistični okupatorji. Foto: Wikipedia

Besedila ob razstavi so prevedena v slovenščino. Razstava med drugim prikazuje, kaj je bil vzrok za napad na Poljsko in drugo svetovno vojno, pomembne bitke na Poljskem, eksodus prebivalcev Poljske, ponemčevanje in sovjetizacijo, nasilje nad prebivalstvom, holokavst, vlogo Poljakov v drugi svetovni vojni, poljske oborožene sile v izgnanstvu, odporniško gibanje na Poljskem in usodo Poljske po drugi svetovni vojni.

Brezplačen ogled na ograji muzeja

"Razstava je postavljena na ograji muzeja, saj smo želeli omogočiti brezplačen ogled vsem, ki jih ta tematika zanima. Ob obletnici tako pomembnega dogodka in ob oživljanju raznih ekstremističnih politik in gibanj se nam je zdelo pomembno postaviti opomnik. To je del poslanstva našega muzeja," je pojasnila direktorica.

Nemški napad na Poljsko

Druga svetovna vojna se je začela 1. septembra 1939 ob zori z napadom tretjega rajha na Poljsko. Najprej je zajela Evropo, pozneje pa ves svet in vodila v največjo katastrofo v zgodovini človeštva, so zapisali v vabilu na odprtje razstave.

Pokol v Katinskem gozdu je izvedla sovjetska tajna služba. Pomorjenih je bilo več kot 20.000 poljskih častnikov in podčastnikov (na fotografiji eno od množičnih grobišč). Foto: Wikipedia

Pakt Hitler-Stalin

Teden dni pred izbruhom vojne, 23. avgusta 1939, sta Hitler in Stalin sklenila pakt o nenapadanju, znan tudi kot pakt Ribbentrop-Molotov. Sporazum je vključeval tajni protokol o razdelitvi vplivnih območij v Srednji in Vzhodni Evropi, kar je bilo v nasprotju z mednarodnim pravom.

Sedemnajstega septembra leta 1939 je vzhodno Poljsko zavzela Rdeča armada, sledil pa je pokol v Katinskem gozdu, kjer je sovjetska tajna služba NKVD pobila več kot 20.000 poljskih častnikov in podčastnikov.

Zavezništvo med Hitlerjem in Stalinom pa je trajalo do 22. junija 1941, ko je nacistična Nemčija napadla Sovjetsko zvezo.

Razstavo je odprl veleposlanik Republike Poljske v Sloveniji Pawel Czerwinski in bo na ogled do 17. decembra.