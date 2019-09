Svet največjih hollywoodskih zvezd je avtorica spremljala vse od leta 1975. Foto: Reuters

Fotografije velikega formata, nastale med letoma 1975 in 2017, po pisanju hrvaške tiskovne agencije Hina razkrivajo "pogled od znotraj" na svet filma, v katerega je Brigitte Lacombe vstopila pred 45 leti, ko je sodelovala pri snemanju filma Vsi predsednikovi možje v režiji Alana J. Pakule.

Kmalu zatem je bila povabljena k sodelovanju pri snemanju filma Bližnja srečanja tretje vrste Stevena Spielberga, kar ji je odprlo vrata za sodelovanje s številnimi svetovno znanimi režiserji, kot so Martin Scorsese, Alejandro Gonzalez Inarritu, Mike Nichols, Anthony Minghella, Quentin Tarantino, Bernardo Bertolucci, Lynne Ramsey, Wes Anderson in Spike Jonze.

Razen s fotografijami s filmskih snemanj se je uveljavila tudi s portreti igralcev. Teh ni fotografirala samo v njihovih filmskih vlogah, temveč tudi sicer. Na obsežnem seznamu zvezd, s katerimi je sodelovala, so med drugim Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Tilda Swinton, Cate Blanchett, Isabelle Huppert in Joaquin Phoenix.

Brigitte Lacombe skrita za fotografskim aparatom. Foto: EPA

Potuje po svetu in fotografira

Lacombova, ki je še vedno izjemno aktivna, večino časa potuje po svetu in fotografira. Med njenimi zadnjimi projekti je sodelovanje pri novem filmu Martina Scorseseja z naslovom Irec; s Scorsesejem je sicer sodelovala pri vseh njegovih produkcijah v zadnjih 25 letih.

Pred Zagrebom je bila razstava na ogled v Sarajevu v sklopu 25. filmskega festivala. Brigitte Lacombe se je po pisanju Hine zatem mudila v Benetkah, kjer je bil premierno prikazan kratki film o njej z naslovom Brigitte. Fotografinja, ki se ne želi izpostavljati in le redko stopi pred objektiv, je tokrat stopila pred kamero režiserke Lynne Ramsay za projekt Women's tales modne hiše Miu Miu.

Svoje fotografije objavlja v številnih revijah in časopisih, in sicer v Vanity Fair, Elle, GQ, New Yorker, Harper's Bazaar, Conde Nast Traveler, The Wall Street Journal, New York Times, Financial Times in Zeit. Fotografirala je tudi za reklamne kampanje, med drugim za Diorja, Prado, Rolex, Armanija, Hermes in Lancome.

Razstavo so poimenovali Kino/portreti in združuje okoli 40 del. Na ogled bo do 28. septembra.