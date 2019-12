Fotoklub Maribor je bil ustanovljen leta 1936 in danes združuje okoli 140 članov iz vse Slovenije. Iz njega izhajajo pomembna imena, kot so Ivan Dvoršak, Stojan Kerbler, Zmago Jeraj, Dragiša Modrinjak in Bogo Čerin. V Fotogaleriji Stolp je bilo v 40 letih na ogled več kot 400 razstav.