Maurizio Cattelan je svojo umetnino naslovil Komik. Foto: EPA

Ustanovitelj galerije Emmanuel Perrotin ob umetnini. Foto: EPA

Priznanemu italijanskemu umetniku Mauriziu Cattelanu je še pred njenim zaužitjem uspelo svojo umetnino, naslovljeno Komik, v petek prodati nekemu francoskemu zbiralcu za 120.000 dolarjev (108.500 evrov), poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Del največjega sejma umetnin na svetu

Banana je bila kot del instalacije razstavljena v mednarodni galeriji Perrotin v okviru največjega sejma umetnin Art Basel v ameriškem Miamiju.

Drago umetniško delo je David Datuna odlepil z zidu, olupil in pred očmi zbeganih obiskovalcev mirno pojedel, kot je razvidno tudi z videoposnetka, objavljenega na njegovem profilu na Instagramu.

Lačni umetnik pomlatil Komika

Datuna, ki sebe označuje kot v Gruziji rojenega v New Yorku živečega ameriškega umetnika, je svoj performans Lačni umetnik opisal z besedami: "Ljubim umetnost Maurizia Cattelana, in resnično ljubim to instalacijo. Je zelo okusna."

"Ni uničil umetnine. Banana je ideja."

V galeriji so originalno banano, ki jo je pokončal Datuna, hitro nadomestili z novo. "Ni uničil umetnine. Banana je ideja," je za časnik Miami Herald pozneje pojasnil Lucien Terras, predstavnik galerije Perrotin za stike z javnostjo. Kupec je namreč z nakupom umetnine prejel le certifikat o avtentičnosti in pridobil pravico do ideje, kar pomeni, da je banano mogoče zamenjati, še navaja DPA.