Čemu banane? Eno izmed odstranjenih umetniških del je namreč video iz leta 1973 Potrošniška umetnost poljske umetnice Natalije LL je mogoče videti umetnico med uživanjem banane, kdaj tudi v nekoliko opolzkih pozah. Glede na besede tiskovnega predstavnika muzeja so v petek umaknili le videoposnetek, ne pa tudi natisnjenih izsekov iz tega videa.

Artefutura -- LL Natalia - Body art

Nadalje so iz muzejskih prostorov odstranili tudi instalacijo umetnice Katarzyne Kozyre, ki prikazuje žensko med sprehajanjem v živali odetih dveh moških na povodcu.

Po pojmovanju direktorja muzeja moteče teme

Direktor muzeja Jerzy Miziolek je odstranitev umetniških del naročil prejšnji petek, kar je utemeljil z besedami, da "nekaterih tem, povezanih z [družbenim] spolom, ne bi smeli izrecno prikazovati", je poročal poljski časopis Gazeta Wyborcza.

Iz muzeja so nato sporočili, da bodo odstranjena umetniška dela znova na ogled pod njihovo streho, vendar to ni odvrnilo ljudi od izražanja nezadovoljstva na protestih.

"Nasprotujemo cenzuri v naši državi, še posebej v umetnosti," je za Reuters povedala 25-letna pravnica Marta Syrewicz, ki je bila ena izmed demonstrantov z bananami v rokah.

Polemike so posledica odločitev ministrstva za kulturo oziroma vladajoče konservativne stranke Zakon in pravičnost (PiS), ki razburja s svojim vmešavanjem v odločitve o tem, kdo vodi kulturne ustanove, kot so gledališča in muzeji, odkar je leta 2015 prevzela oblast.

Tako je na primer ministrstvo za kulturo leta 2017 zavrnilo plačilo 300 tisoč zlotov (približno 70 tisoč evrov), ki jih je že obljubilo gledališkemu festivalu v mestu Poznanj. V očeh oblastnikov je težavo predstavljal namreč kurator festivala – hrvaški gledališčnik Oliver Frljić.

Trditve, podkrepljene s pismom zaskrbljenega starša

Ministrstvo za kulturo je v izjavi, objavljeni na spletni strani ministrstva, zavrnilo očitke, da bi imelo kakšno vlogo pri odločanju o razstavah ali repertoarjih poljskih kulturnih institucij. Vendar je v izjavi mogoče prebrati tudi, da z direktorji teh institucij upoštevajo pritožbe državljanov. Ministrstvo je objavi priložilo kopijo pisma zaskrbljenega starša, ki je zapisal, da je bil njegov otrok "travmatiziran" zaradi obiska razstave v Narodnem muzeju, na kateri so bile slike žensk med slačenjem in z noži zabodenih otrok.

LOL #Bananagate. How sexually repressed must we be as a society to take offense at this?

Good on ya, Poland, for tweeting a bunch of suggestive banana pics in protest. pic.twitter.com/oZn5ivjNfe — Meg Pillow Davis s you (@megpillow) 29 April 2019

Proti cenzuri, ki jo izvajata muzej in ministrstvo

Številni poljski umetniki in politiki so na svojih profilih na družbenih omrežjih objavili svoje posnetke, na katerih jedo banane, pri čemer so jih pospremili s ključnikoma #jesuisbanan in #bananagate, da bi protestirali proti temu, kar imenujejo cenzura muzeja in ministrstva za kulturo.

"Spremembe razstave so pravzaprav del naše zavezanosti in nove, bolj dinamične vizije za delovanje institucije in ne omalovaževanja muzejske zbirke ali njene cenzure," je zapisal minister Miziolek v izjavi, objavljeni danes na spletni strani varšavskega muzeja.

Vladajoča Stranka Zakon in pravičnost si pred parlamentarnimi volitvami, ki so pred Poljaki v tem letu, še vztrajneje prizadeva podpreti konservativne, tradicionalne vrednote, s poudarjanjem katolištva in zavračanja pravic skupnosti LGBTQ.