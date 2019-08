V Galeriji Škuc se s skupinsko razstavo posvečajo prav temu – podobi kot avtonomnemu jeziku, ki sporoča zgodbe, sproži spomine in prenaša čustva.

Foto: Galerija Škuc

Razstava Talking (about) Images, ki jo odpirajo danes in bo na ogled do 11. septembra, raziskuje možnosti in meje takšnega jezika, njegove interakcije z drugimi izraznimi sredstvi in odgovornost, povezane z njegovo produkcijo in uporabo.

Zdi se, da ponujajo podobe kot medij univerzalnega jezika neomejeno orodje za globalno komunikacijo, pri čemer njihova interpretacija ni objektivna, saj so lahko nosilke različnih pomenov, odvisnih predvsem od percepcije gledalca. Kot nosilci ideologij in eno glavnih orožij v boju za areno strateškega pomena – kolektivno imaginarno – imajo v kapitalističnem in globaliziranem sistemu ključno funkcijo, so ob razstavi zapisali v galeriji.

Na razstavi se predstavlja osem umetnikov oziroma kolektivov iz držav Jadranske regije – Italije, Hrvaške, Avstrije in Slovenije. Njihova dela so rezultat dolgotrajnega procesa, ki ga je sprožil kolektivni pogovor, v nadaljevanju pa so ga oblikovale razprave med umetniki in kuratorji.

The Cool Couple je umetniški dvojec iz Milana, ki sta ga leta 2012 ustanovila Niccolo Benetton in Simone Santilli. Njune raziskave se osredotočajo na trenja, ki jih vsak dan ustvarja odnos med ljudmi in podobami. V Celju rojena Severin Hirsch deluje na področjih medijske umetnosti, instalacije in slikarstva. Njena fotografska dela obravnavajo družbene spremembe in spremembe vrednot.

Kate Howlett-Jones se je po magisteriju iz francoske in ruske književnosti na Univerzi v Oxfordu preselila v Avstrijo. Odtlej deluje v Gradcu kot pisateljica in umetnica, ki se ukvarja z besedili. Njena besedila, objekti in instalacije se ukvarjajo z dinamiko jezika in naracije v interakciji z vizualizacijo in prostorom. Slovenska umetnica mlajše generacije Neža Knez se ukvarja z različnimi mediji, kot so avdio, video, fotografija, z lastnim in drugimi telesi, risbami in klasičnim kiparstvom.

Maryam Mohammadi iz Gradca je dokumentarna in umetniška fotografinja. Njeno delo se osredotoča na to, kako družbene, kulturne in verske razmere na lokalni in globalni ravni vplivajo na ženske in kako se vpisujejo v njihova življenja in identitete. Na Reki rojena kiparka Nika Rukavina ustvarja v različnih medijih od performansa, instalacij, slikarstva, kiparstva do videa. V svojem delu išče predvsem drugačno perspektivo na splošno sprejete poglede.

Alessandro Sambini iz Milana se ukvarja s podobami, videom in mešanimi mediji, v katerih raziskuje potrebe in modalitete, ki urejajo produkcijo novih podob, njihovo kroženje in razširjanje ter različne odnose, ki obstajajo med podobo in njenimi gledalci. Christoph Szalay iz Gradca je pisatelj, kurator in komisar za literaturo na Forumu Stadtpark Graz.

Talking (about) Images je projekt Francesce Lazzarini in Marte Rovetta za Cultural Inventory. Štiri postavitve z bogatim spremljevalnim programom so nastale kot plod sodelovanja Galerije Kortil Rijeka, Kunsthalle Graz, MLZ Art Dep Trieste in Galerije Škuc.