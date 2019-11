Srp, Subotica, maj 1982. Foto: Center in galerija P74

Nastopili so Srp, Art Zoyd, Mamma Non Pianger in Univers Zero, to pa je bil začetek nove tradicije, ki je zaznamovala neodvisno in alternativno kulturo tistega časa v Ljubljani. V Galeriji P74 se z novo razstavo poklanjajo prav tej alternativni kulturi 70. in 80. let, ki do danes ni doživelo takšne pozornosti, kot bi si jo zaradi svoje izjemnosti in vsestranskosti zaslužilo.

Plakat za prvi festival RIO. Foto: Center in galerija P74

D Pravda. Foto: Center in galerija P74

Na razstavi RIO – Begnagrad, Srp, D'Pravda, ki jo odpirajo danes in bo na ogled do 24. novembra, bodo v središču prav naštete nekonformistične skupine, ki so delovale v drugi polovici 70. in zgodnjih 80. letih prejšnjega stoletja v Sloveniji. Njihova glasba je prinašala eksperimentalnost in transžanrskost, v javnih nastopih pa večmedijskost. Člani skupine Begnagrad so se predstavljali kot avtentični ljudski glasbeniki, D’Pravda je izpostavljala socialno usmerjenost in model gverilskega agitprop gledališča, Srp se je gibal med različnimi glasbenimi konteksti in žanri od džeza, punka do sodobne eksperimentalne in klasične glasbe.

Obenem so bili posamezni člani zasedb dejavni tudi na področju vizualne umetnosti in ustvarjali v fotografiji, eksperimentalnem filmu in slikarstvu, kjer so razvili izviren vizualni jezik, pa tudi na drugih področjih umetniškega ustvarjanja, kot so književnost, gledališče in alternativno ulično gledališče.

Begnagrad, Novi Sad, 1977. Foto: Center in galerija P74

Ena ključnih osebnosti slovenske alternativne scene je bil Aleks Lenard, ki ga je leta 1974 Stane Sušnik povabil k oblikovanju samostojno radijske oddaje na Radiu Študent. Untergrunt Molekula je bila tudi prva radijska oddaja, namenjena eksperimentalni glasbi v Jugoslaviji. Oddaja je ostala v etru do leta 1978, Lenard pa je kot poznavalec področja svoj pečat pustil tudi v revijah Mladina, Nedeljski dnevnik, Tribuna, Stop, Glasbena mladina in Džuboks. S pisanjem in medijskim delovanjem je ustvaril informacijsko platformo, ki je pomembno vplivala na sprejetje opozicijske glasbe.

D'Pravda, Hala Tivoli, 1981. Foto: Center in galerija P74

Ko so na vrtu gostilne Rio organizirali festival RIO, je ta naletel na odličen odziv občinstva in tako je tej prvi manifestacija združenja RIO v Vzhodni Evropi leto pozneje sledila druga izvedba z naslovom Novoletna razprodaja. V Festivalni dvorani so takrat nastopili Begnagrad, Srp, D’Pravda, Istranova, Alfredo Lacosegliaz, Andrej Rozman - Roza in Marko Brecelj. Leto pozneje pa so na oder Križank stopili Laibach, Black Sheep, Nekropolis, Begnagrad in Art Zoyd.

Srp, 1. festival RIO, 1980. Foto: Center in galerija P74