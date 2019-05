Zlatega leva za najboljše delo na glavni razstavi je prejel Arthur Jafa, srebrnega leva za mladi up pa umetnica Haris Epaminonda. Posebno omembo si je prislužil še belgijski nacionalni paviljon.

Zlatega leva za najboljšo nacionalno predstavitev je mednarodna žirija bienala namenila Litvi, ki se predstavlja s projektom Sun & Sea (Marina) ali lirično opero za 13 glasov, ki jo podpisujejo umetnice Rugile Barzdziukaite, Vaiva Grainyte in Lina Lapelyte.

Žirijo je instalacija, ki deluje kot plaža, obiskovalci pa dogajanje na njej spremljajo z višine, prepričal zaradi svojega eksperimentalnega duha. Kot še piše v utemeljitvi, instalacija predstavlja kritiko ležernosti današnjega sveta. Umetnice so se ob prevzemu nagrade iskreno zahvalile vsem, ki so postavitev omogočili, predvsem pa sodelujočim performerjem in pevcem.

Litva je postavila najboljši nacionalni paviljon na letošnjem bienalu. Inštalacija Sun & Sea tematizira okoljske spremembe in zelo nazorno pokaže, kako bo naša lenobnost počasi privedla do konca sveta. Foto: Neon Realism

Posebno omembo pa si je z nacionalno predstavitvijo prislužila Belgija s projektom Mondo Cane, ki ga podpisujeta Jos de Gruyter ter Harald Thys. Žirija je presodila, da postavitev, ki spominja na turistično ali antropološko izkušnjo, s svojim specifičnim humorjem predstavlja alternativen pogled na družbene odnose po vsej Evropi.

Utrinek iz belgijskega paviljona, Mondo Cane. Foto: EPA

Zlati lev za najboljše delo z osrednje razstave je pripadel ameriškemu umetniku Arthurju Jafi za film The White Album, ki po utemeljitvi žirije spaja esej, poezijo in sliko ter nudi pomemben razmislek o rasni problematiki.

Srebrnega leva za najbolj obetavnega mladega umetnika, ki se predstavlja na osrednji razstavi, pa je prejela ciprska umetnica Haris Epaminonda, za svoje "skrbno konstruirane konstelacije podob, objektov, besedil, oblik in barv, ki so zgrajeni iz spominov, zgodovin in namišljenih povezav." Posebni omembi bienala sta si prislužili še mehiška umetnica Teresa Margolles ter nigerijska umetnica Otobong Nkanga.

Bienale lahko v Benetkah ujamete vse do 24. novembra.

Naslov May You Live in Interesting Times je letošnjemu bienalu nadel kustos Ralf Rugoff, sicer direktor londonske Galerije Hayward. Po njegovih besedah osrednja razstava vključuje zgolj dela živečih umetnikov in umetnic, ki odražajo različne vidike današnje eksistence, med njimi grožnje ključnim tradicijam, institucijam in odnosom svetovnega reda, pa tudi vprašanja o resnici v ozadju izrečenega. Foto: EPA

"Zanimivi časi" lahko pomenijo različne stvari

Naslov letošnjega bienala May You Live in Interesting Times se nanaša na izmišljeno antično kitajsko prekletstvo, ki napoveduje nestanovitno obdobje, prepredeno s krizami in nemiri, podobno "zanimivemu času", ki ga živimo. Bienale tokrat ne določa posebna tema, temveč generalni pristop k ustvarjanju umetnosti ter razumevanje družbe skozi umetnost, kar lahko vključuje tako užitek kot kritično misel. Za glavno razstavo je kurator Ralph Rugoff izbral zgolj dela živečih umetnikov, saj so po njegovih pojasnilih za medije lahko le oni pristni pričevalci današnjega sveta. Izbiro naslova pa je utemeljil z besedami: "V času, v katerem digitalna distribucija lažnih novic ter 'alternativnih dejstev' spodkopava politično debato in zaupanje, na katerem ta debata temelji, se je vredno ustaviti, če je le mogoče, in v debato ponovno v ospredje postaviti referenčne točke."

Na fotografiji je ameriški paviljon, Liberty-Libertà, ki ga je ustvaril Martin Puryear. Foto: EPA

Znano je že, da bo zlatega leva za življenjsko delo prejel ameriški umetnik, performer, esejist in pesnik Jimmie Durham. Kot je dejal Rugoff, bodo Durhama nagradili za izjemne projekte v njegovi več kot 50-letni ustvarjalni poti, ki so hkrati kritični, zabavni in globoko humanistični. "Durham izumlja vselej nove, inteligentne in učinkovite načine, kako se zoperstaviti političnim in socialnim silnicam, ki prepredajo svet, v katerem živimo," je med drugim zapisano v utemeljitvi.

Vrata uradno odpira 58. beneški bienale

Slovenija v Benetkah pristala s supersoničnim plovilom

Na osrednji razstavi na povabilo Rugoffa razstavlja 79 umetnikov in umetnic, še 90 pa jih svoja dela predstavlja po nacionalnih paviljonih. Slovenijo s projektom Here We Go Again...System 317 zastopa Marko Peljhan.

V ospredju njegovega projekta je hipersonično plovilo, v katerem si bodo obiskovalci lahko postavljali vprašanja, povezana s trenutnim ekološkim in političnim stanjem na planetu, in iskali odgovore nanje. Projekt je del Peljhanove serije Resolucija, ki obsega 20-letni ciklus del.

"V projektu Here We Go Again...System 317 gre za ponovno obujanje hipersonične tehnologije kot orožja množičnega uničevanja, druga plast projekta pa je povezana z vse bolj očitno ekološko krizo planeta. Sicer je ta problematika že dlje časa vseprisotna, a prehaja v končnico. Planet bi moral stopiti skupaj in začeti reševati tovrstne velike in zapletene probleme, kot vidimo, pa gre vse skupaj v drugo smer," je pojasnil Peljhan. "Menim, da stopamo v zelo težko planetarno obdobje, naš projekt pa na, lahko rečem, zelo poetičen način in z minimalistično potezo reflektira in problematizira trenutno stanje."

Umetnost denimo ne more zajeziti nacionalističnih gibanj in avtoritarnih vlad po različnih koncih sveta, prav tako ne more blažiti tragičnih usod ljudi, razseljenih po svetu (njihovo število danes znaša skoraj odstotek svetovne populacije). A indirektno je lahko umetnost morda neke vrste vodič za to, kako živeti in razmišljati v 'zanimivih časih. Ralph Rugoff

Kot so zapisali v Moderni galeriji, ki je skupaj z zavodom Projekt Atol v vlogi producenta, projekt temelji na ideji, da bi vojaško tehnologijo in sisteme uporabili tako, da bi razvil taktično sredstvo za svoja prizadevanja.

V Peljhanovem plovilu si bodo obiskovalci lahko v miru prebirali besedila, ki bodo spremljala postavitev. Za teoretični del je poskrbela ekipa revije za kritiko in teorijo sodobne umetnosti Šum in pripravila izdajo Šum#11 z naslovom Hypersonic Hyperstitions (Hipersonična izpolnoverja), postavitev v Arzenalu pa bo spremljal še katalog, za katerega so besedila prispevali številni priznani avtorji ter poznavalci Peljhanovega dela.



Na bienalu se bodo letos prvič predstavili Gana, Madagaskar, Malezija in Pakistan, s svojim paviljonom pa se bo prvič predstavila Dominikanska republika.

Dominikanska republika, ki ima letos prvič na bienalu samostojen paviljon, ga je naslovila Narava in biodiverziteta. Foto: EPA

Ob bienalu je predvidenih še 21 spremljevalni dogodkov, še veliko drugih dogodkov pa ob bienalu pripravljajo v Benetkah delujoče in pa tudi gostujoče institucije. Na povabilo Evropskega kulturnega centra se bodo denimo na skupinski razstavi Personal Structures v Palači Mora iz Slovenije predstavljali umetnik Azad Karim, sicer po rodu Kurd, ter umetnici Sanja Vatič in Daniela Danica Tepeš.