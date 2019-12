Vsak organ je zajedalec, ki terja zajedalsko dejavnost in oživlja nepotrebna bitja. Organi so ustvarjeni le zato, da hranijo bitja, zazidani so v njihova bistva, torej so brez smisla," beremo v napovedi razstave Betine Habjanič, naslovljene Crime scene: Christmas.

Pisal se je 30. december 2017. Foto: Nada Žgank

Christmas: Crime scene

Odprtje razstave s performansom

GT22

30. 12. ob 20. uri

Z novoletnim kadavrom skozi središče prestolnice

Betina Habjanič je tista umetnica, ki je 30. decembra 2017 v središču Ljubljane v svoj praznični dom skušala privleči novoletni mesni kadaver, ki se je od siceršnjih svinjskih zrezkov ločil le po količini in surovi obliki. Med tem performansom, naslovljenim 100kg, jo je pridržala policija, kar je bilo utemeljeno s kasnejšo prijavo, da bi akcija lahko meščane pretresla tako globoko, da bi jih odvrnila od uživanja mesa.

Ob obletnici tega razvpitega performansa se umetnica reminescentno obrača od dejanj k (začasnim) besedam in svoj cikel zaključuje z razstavo, naslovljeno Crime scene: Christmas. Praznovanje božiča simbolično predstavlja slavljenje nekega rojstva, ki pa za nekatera druga bitja pomeni množično smrt za potrebe prehranjevanja druge vrste bitij.

Vprašanje ileganosti je vprašanje ustreznosti konteksta

"Crime scene se nanaša tudi na "ilegalno" plat projekta 100kg. Navidezna ilegalnost in z njo bizarnost celotnega performativa je prav v tem, da kupovanje mesa ni prepovedano, medtem ko prenos večje količine mesa - kupljenega na popolnoma legalen in davkoplačevalcem prijazen način, dokazljiv z računom - bode v oči zaradi povezave s truplom, od katerega pač (še ni) ni ločeno. Vprašanje ileganosti je torej vprašanje ustreznosti konteksta, v imenu katerega se "klanje" dogaja. V smislu svetosti življenja je vsakršno klanje že na sebi crime scene: v določenih primerih smo pripravljeni zamižati na oko svetosti, da se bistvo življenja svinjskega ali govejega zrezka spremeni v kulinarični objekt," beremo v napovedi.

Razstava, odprtje katere bo pospremil performans, bo na ogled v prostorih mariborskega izobraževalnega laboratorija GT22. Prav tam je namreč Betina Habjanič z družbeno koristnim delom tudi formalno odslužila kazen, ki ji jo je naložilo sodišče zaradi performansa izpred dveh let.