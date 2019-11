Pri starosti 13 let je malega genija najverjetneje upodobil Giambettino Cignaroli.

Napovedana prodajna cena portreta je bila je bila pred prodajo postavljena med 800.000 in 1,2 milijona evrov.

Mladi Mozart na portretu igra na čembalo. Foto: Reuters

Slika pripada veronski šoli, Cignaroliju (1706-1770) pa so jo pripisali v letu njegove smrti.

Trinajstletnik na turneji po Italiji

Skladateljev oče Leopold Mozart je sliko opisal v pismu, ki ga je januarja 1770 naslovil na svojo ženo. Prikazuje mladega Mozarta med odmorom koncerta, ki ga je v Veroni izvedel naročniku slike, generalu Beneške republike Pietru Lugiatiju; slikar Cignaroli je bil njegov bratranec. Mozartovo potovanje v Italijo in njegovo bivanje pri Lugiatiju sta dobro dokumentirana; najstnik je bil v Evropi že znan kot čudežni otrok.

"Mozartove pregovorno velike in sijoče oči prebadajo gledalca, kot da ga je prekinil med recitalom," je o sliki v katalog dražbe zapisala Astrid Centner. Foto: Reuters

Sprva se je slika nahajala v Veroni, od leta 1856 do 20. ali 30. let prejšnjega stoletja pa je bila nato v zasebni lasti v Avstriji, med drugim pri družini Kupelwieser. V začetku novembra so jo za krajši čas razstavili pri dražbeni hiši Christie's na Dunaju.

Rdečelični fant z belo lasuljo na portretu igra čebalo, na robu platna pa lahko razberemo tudi del njegove notne knjige. "Najbolj zanimiva stvar pri tem portretu je notni zapis," je za agencijo Reuters pojasnila Christiejeva strokovnjakinja Astrid Centner-d’Oultremont. "Poznamo ga samo po zaslugi te slike in nekateri muzikologi sklepajo, da bi lahko šlo za avtorsko delo Mozarta samega." Prstan, ki ga portretiranec nosi na mezincu, je najbrž tisti, ki mu ga je nemški princ Joseph Wenzel von Fürstenberg podaril v zahvalo za koncert.

V resnici stroka sicer našteje 14 upodobitev Mozarta, nastalih v času njegovega življenja, a z izjemo štirih primerov gre za skupinske portrete.