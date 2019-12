Za jesen ista ustanova napoveduje razstavo Gerharda Richterja, posvečeno njegovim krajinam.

Shermanova večinoma ustvarja konceptualne fotografske serije, v katerih pred objektiv praviloma postavi samo sebe, s pomočjo lasulj in ličil se postavlja v vloge, ki razgaljajo stereotipe vsakdanjega življenja. Na fptpgrafiji je delo Untitled #93 iz leta 1981. Foto: Metro Pictures, New York

Razstava Učinek Cindy Sherman bo na ogled od 29. januarja do 21. junija 2020. Dela 65-letne umetnice in fotografinje Cindy Sherman bo postavitev soočila z deli sodobnih umetnikov in tako načenjala teme, kot so "dekonstrukcija portreta ter kulturnih, družbenih in seksualnih stereotipov ter konstrukcija in fikcija identitete, lahko preberemo v napovedi razstave.

Cindy Sherman, ki velja za eno najvplivnejših umetnic svoje generacije, se je rodila leta 1954 v mestu Glen Ridge v ameriški zvezni državi New Jersey. Zaslovela je s serijo Untitled Film Stills, ki jo je ustvarila med letoma 1977 in 1980. Gre za 69 črno-belih fotografij, za katere je sama pozirala v različnih vlogah na različnih lokacijah.

Gerhard Richter: Benetke (stopnice), olje na platnu, 1985. Foto: The Art Institute of Chicago

Od 1. oktobra do 24. januarja bo v Kunstforumu na ogled razstava Gerhard Richter - krajine. Združila bo približno 150 del - slik, grafik, risb, fotografij, knjig umetnika in tridimenzionalnih objektov.

Richter velja za enega najbolje prodajanih živečih umetnikov. Razstava bo doslej najobsežnejša avstrijska predstavitev 87-letnega nemškega umetnika, ki že 16 let zaseda prvo mesto na seznamu Kunstkompass; tega od leta 1970 objavijo v Nemčiji. Nastaja v sodelovanju z Kunsthaus Zürich in Ateljejem Gerhard Richter v Kölnu.