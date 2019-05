Poljska umetnica Maess Anand upodablja mikrosvet človeka v boju s smrtjo. Foto: Wikipedia

artKIT

9. maj ob 19.00:

AnKo - Andreja Džakušič & Keiko Miyazaki: Vmes / In-Between in

10. maj ob 10.00:

odprti zajtrk z umetnicami



KiBela

10. maj ob 19.00:

Tina Konec & Maess Anand: Risba kot organizem

Najprej se bo predstavil umetniški tandem AnKo, ki ga sestavljata slovenska performerka in intermedijska umetnica Andreja Džakušič iz Celja ter Japonka Keiko Miyazaki, ki že več let živi v Sloveniji. Njuno razstavo In-between / Vmes odpirajo danes ob 19.00 v razstavnem prostoru artKITa.

Umetnici pri svojem delu izhajata iz različnih kultur, iz katerih prihajata. Na tej osnovi preiskujeta zmožnosti prilagajanja na razmere v novem okolju, pri tem pa primerjata različne vzorce vedenja in načine komuniciranja.

Andreja Džakušič in Keiko Miyazaki soočata pretekla razmerja na vizualno poetičen, pa še vedno družbenokritičen način. "In-between je trenutek med prej in potem, usodni trenutek preloma med neizpodbitno preteklostjo in negotovo prihodnostjo, ki šele mora nastopiti," pravi kuratorka Nina Jeza. Razstava umetnic, ki jima bo mogoče prisluhniti na jutrišnjem dopoldanskem zajtrku (začne se ob 10.00), bo na ogled do 1. junija.

Tina Konec, Kristalizacija. Foto: Kibla

Dialog dveh risark

V KiBeli bo mogoče spoznati slovensko-poljsko navezo. Jutri ob 19.00 bodo odprli razstavo razstavo slovenske umetnice Tine Konec in poljske umetnice Maess Anand. Ta je zasnovana kot pogovor med dvema risarkama, ki izpostavljata risbo kot živ organizem znanstvenega in čustvenega raziskovanja.

V središču bo risba, ustvarjena na tradicionalen, analogen način. Umetnicama ni skupna le tehnika, pač pa z risbo obe upodabljata mikrokozmos celic ali kristalov. Maess zanima mikrosvet človekovega boja s smrtjo, Tina pa raziskuje kontrast različnih mikroživljenj v svetu narave. Medtem ko je risba poljske umetnice izrazito ekspresivna, barvno pa jo določajo močni rdeči odtenki, ki so že na daleč neke vrste opozorilo potencialne nevarnosti, pa je risba Tine Konec monokromna. S črnino, ki je nekje bolj nasičena in gosta, spet drugje so drobcene iglice upodobljene flore razredčene in bolj prosojne, daje podobi nežnost in vtis prostorskega lebdenja. Razstava z naslovom Risba kot organizem bo na ogled do 8. junija.