Edini muzej, posvečen velikemu Ingresu, skoraj pripravljen na odprtje

Muzej bodo odprli 14. decembra

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Jean Auguste Dominique Ingres, Velika Odaliska, (1814), Louvre. Foto: Wikipedia

Ko je nekaj let bival v Italiji, je francoski slikar Ingres svoja dela redno pošiljal na pariški Salon, kjer pa so njegov slog kritizirali, češ da je bizaren in arhaičen.