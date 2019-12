Festival Kiblix prireja Kulturno izobraževalno društvo Kibla, kjer bo na ogled osrednja razstava Navidezna umetnost.

Kiblix je bil zasnovan kot festival odprtokodnih informacijskih tehnologij že leta 2002 in povezuje umetnost, tehnologijo ter znanost. V naslednjih petih letih se bo usmeril v raziskavo in kritiko sodobnih tehnoloških medijev ter njihovo uporabo v sodobni umetnosti, kulturi in izobraževanju. Na fotografiji je utrinek z enega od dogodgov lanskega festivala. Foto: Kibla

Festival odpira dogodek Maribor Hardware Meetup, kjer si zainteresirani za svet elektronike, telekomunikacij in drugih tehničnih področij lahko izmenjajo izkušnje in znanja ter se dogovorijo za morebitna sodelovanja.

Sledilo bo odprtje razstave Navidezna umetnost, kjer so se umetniki Christian Lemmerz, Paul McCarthy in Yu Hong povezali z danskim laboratorijem Khora Contemporary, ki z umetniškimi projekti preučuje zmožnosti in učinkovanja sodobnih tehnologij.

Yu Hong: She's Already Gone (Ni je več), 2017. Yu Hong je kitajska umetnica, znana predvsem po svojih portretih žensk v različnih življenjskih obdobjih. Na roko narisane podobe prilagaja za navidezno resničnost. Foto: Khora Contemporary

"V izbranih umetniških stvaritvah navidezne resničnosti spoznavamo, kaj so ustvarili s pomočjo tehnologije, kako obravnavajo prostor in interaktivnost, kako plastijo posamezne elemente in jih umeščajo v okolja, do kod jih in nas prevzamejo širine in globine zamišljenih ambientov in koliko nanje lahko vplivamo in v njih počnemo," so sporočili iz KID Kibla.

V četrtek se bosta predstavila umetnika iz Londona Michael Takeo Magruder in Mark Farid, zadnji dan festivala v petek pa bo predavala Shourideh C. Molavi iz Forensic Architecture o kmetijskem vojskovanju v Gazi.

Intermedijska delavnica Micro:bit bo sodelujočim omogočila podrobnejše razumevanje sodobne tehnologije ter njeno upravljanje oziroma manipulacijo, ki je danes preko hitrega razvoja računalnikov in pametnih telefonov postala dostopna vsem. Zaključek festivalskega dogajanja pa bo z zvočnim performansom OR poiesis.

Kiblix 2019 je del projekta Raziskovalna umetnost in kultura, ki je eden od dveh izbranih v okviru mreže centrov raziskovalnih umetnosti in kulture v Sloveniji. V njem sodelujejo Delavski dom Trbovlje, KID Kibla in KID Pina iz Kopra. Cilj projekta je povezava umetnosti, kulture, znanosti in gospodarstva.