Francoska vlada je odločila, da je slika Cimabueja, širše poznanega tudi kot Giottovega učitelja, nacionalni zaklad, in bi morala ostati v Franciji. Septembra so jo po naključju odkrili v okolici Pariza.

Delo, na katerem je upodobljena množica, ki zasmehuje Kristusa, naj bi bilo del velikega diptiha, nastalega okoli leta 1280. Foto: EPA

Ruska ikona, ki to ni bila

Slika je bila na dražbi hiše Acteon iz Senlisa prodana za 24 milijonov evrov. Majhno delo - meri le 20,3 krat 28,5 centimetra - je Philomene Wolf iz avkcijske hiše opazila med ogledom hiše starejše ženske v bližini mesta Compiegne, 90 kilometrov severno od Pariza. Ženska se je namreč želela preseliti v dom za ostarele in preden bi hišo izpraznili, je bilo treba narediti popis stvari v njej. Sliko je strokovnjakinja opazila v kuhinji, njena lastnica pa je vsa ta leta domnevala, da gre za rusko ikono.

Strokovnjaki v Parizu so potrdili, da je slika Cimabuejevo delo. Čeprav v dražbeni hiši identitete kupca niso razkrili, so francoski mediji poročali, da sta sliko kupila čilska zbiralca, ki sta specializirana za italijansko renesanso in živita v ZDA.

Delo, na katerem je upodobljena množica, ki zasmehuje Kristusa, naj bi bilo del velikega diptiha, nastalega okoli leta 1280, ko je Cimabue naslikal osem prizorov iz Kristusovega trpljenja in križanja. Do danes so se ohranili trije.

Dva druga Cimabuejeva prizora iz Kristusovega trpljenja sta na ogled v londonski Narodni galeriji in v New Yorku. Tudi prizor z Marijo, otrokom in angeloma, ki je razstavljen v Londonu, je stoletja veljal za izgubljenega, našel pa ga je britanski aristokrat med čiščenjem posestva v Suffolku. Svoji domovini ga je izročil v hrambo leta 2000.

Štedilnik je ni poškodoval

S francoskega ministrstva za kulturo so sporočili, da je slika Zasmehovanje Kristusa v dobrem stanju in bolj kot drugi dve sliki razkriva Cimabuejev izrazni jezik, ki je še posebej viden v "humanistični obravnavi Jezusovega obraza, izrazih na obrazih in v obravnavi prostora".

Njeno mesto je v Louvru

Kot so še sporočili, je francoski minister za kulturo Franck Riester sledil priporočilom francoske komisije za nacionalne zaklade, da zaustavi izvoz slike in omogoči, da se zberejo sredstva s ciljem, da bi bila slika v prihodnosti razstavljena v pariškem muzeju Louvre ob še enem Cimabuejevem delu - Maesta de Santa Trinita.