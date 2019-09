Cimabue, ki je bil učitelj Giotta, je naslikal tudi delo Zadnja večerja. Foto: Wikipedia

Delo, poimenovano Christ Mocked, je viselo na steni nad štedilnikom, ki je stal med kuhinjo in jedilnico v domu starejše ženske v Compiegnu. Sama je menila, da je precej stara, a nič kaj vredna ikona, kar pa se je izkazalo za veliko zmoto, ko jo je odnesla lokalnemu cenilcu. Po oceni specializiranega podjetja za florentinske mojstre je delo vredno med štirimi in šestimi milijoni.

Po besedah umetnostnega strokovnjaka Erica Turquina je test z infrardečo svetlobo pokazal, da gre "brez dvoma za sliko, ki jo je naslikala ista roka kot druga dela, pod katera je podpisan Cimabue". Na dela zgodnjeflorentinskih mojstrov je močno vplivala bizantinska umetnost, ki ima še danes enake ključne premise slikanja na zlato ozadja.

Delo bo 27. oktobra na dražbi v Senlisu.

Delo naj bi bilo del velikega diptiha iz leta okoli 1280, ko je Cimabue, znan tudi pod imenom Cenni di Pepo, naslikal osem slik, na katerih je upodobil Kristusovo trpljenje in križanje. Dve deli sta na ogled v londonski Narodni galeriji in v New Yorku, poroča Guardian.

V Londonu razstavljeno delo Devica in otrok z dvema angeloma je bilo prav tako izgubljeno več stoletij, potem pa jo je pred nekaj desetletji med pospravljanjem našel britanski aristokrat. Leta 2000 jo je podaril državi in odtlej je v hrambi Narodne galerije.