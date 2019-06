Več kot sto ljudi je v znak protesta proti cenzuri na Facebooku golih leglo na cesto sredi New Yorka. Akcijo #wethenipple (mi, bradavička) je organiziral umetnik Spencer Tunick, ki fotografira velike množice golih ljudi na javnih prostorih, v sodelovanju z Nacionalno koalicijo proti cenzuri (NCAC).

Protestniki so si telesa prekrili z nalepkami, na katerih so bile natinjene povečane fotografije moških bradavičk. S tem opozarjajo, da Facebook in Instagram na svojih platformah "prepovedujeta nekatere fotografije ženskih bradavičk". Aktivisti opozarjajo, da tako omejevanje škodi umetnikom in vsem uporabnikom, ki načenjajo temo spola in identitete.

Spencer Tunick se s to problematiko ukvarja že vrsto let - tudi zato, ker je Facebook že leta 2014 ukinil njegov profil, na katerem je seveda objavljal fotografije svojih projektov. Tudi sicer mu niso tuje intervencije z aktivističnim sporočilom: leta 2007 je organiziral skupino prostovoljcev, ki so se goli postavili na ledenik v Alpah in tako opozarjali na globalno segrevanje.

Cenzura ustvari vtis nečesa škandaloznega

"Dela, ki jih ustvarjam, so temeljno drugačna od del, ki jih smem objaviti," pravi Tunick. "V mojih očeh vsaka pikselizirana bradavička samo dodatno seksualizira cenzurirano delo. Kot umetnik 21. stoletja se zanašam na Instagram, revijo sveta. To bo zlomilo mojega duha."

Fotografije bradavičk, s katerimi so bili opremljeni protestniki, so bile sposojene z "doniranih" fotografij moških zvezdnikov in umetnikov - na ta način so med drugim prispevali televizijski voditelj Andy Cohen, pogosto kontroverzni umetnik Andres Serrano, fotograf in igralec Adam Goldberg, bobnar skupine Red Hot Chili peppers Chad Smith in tudi Tunick sam.

YouTube kot vzor

Nacionalna koalicija proti cenzuri je na Facebook naslovila odprto pismo s seznamom zahtev. Podpisalo ga je več kot 250 aktivističnih skupin in muzejev, skupaj pa Facebook in Instagram pozivajo, naj vpeljeta podobno politiko kot YouTube. Ta platforma je namreč svoj pravilnik pred približno desetimi leti spremenila tako, da dovoljuje nekatere oblike golote v umetniškem kontekstu.



"Prepoved golote mnogim umetnikom preprečuje širjenje lastnega ustvarjanja prek spleta," opozarjajo pri NCAC. "Najbolj oškodovani so umetniki, ki v ustvarjanju tematizirajo svoja lastna telesa in telesa pripadnikov svoje skupnosti, vključno s kvirovskimi in spolno nekonformnimi umetniki. Muzeji in galerije so omejeni celo, ko skušajo promovirati razstave, ki vsebujejo goloto."