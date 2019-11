Foto: EPA

Leto, v katerem so se v eni najpomembnejših muzejskih zbirk sveta spominjali svojih začetkov, bodo sklenili z razstavo risb tega znamenitega španskega slikarja. Francisca de Goyo (1746-1828) in njegov čas predstavlja okoli 300 risb, ki kronološko razporejeno ne pripovedujejo le o le o umetnikovem izjemnem risarskem talentu, ampak tudi o aktualnosti njegovih risb in mišljenja.

Ker so znamenite, pretresljive in v marsičem presenetljive črne slike in podobe oblečene in gole Maye ves čas na ogled obiskovalcem, tokrat v ospredje postavljajo dela, ki so zaradi svoje krhkosti le redko razstavljena. Številne risbe so iz zbirke muzeja Prado, za razstavo pa so jih posodili tudi številni mednarodni muzeji in zasebni zbiratelji.

Razstava je plod štiriletnega proučevanja risb, ki sta se jim posvetila kustosa Jose Manuel Matilla in Manuela Mena. Za kakšno od risb, ki je doslej veljala za delo Goye, se je izkazalo, da je ni narisal on, nekaj sta mu jih pripisala na novo. Tekom priprave razstave je tako nastal tudi nov katalog umetnikovih risb, ki aktualizira katalog njegovih risb iz 70. let preteklega stoletja.

Razstava vključuje risbe iz različnih obdobij, ki so tudi tematsko zelo raznolike. Predstavljeni so umetnikovi začetki med letoma 1771 in 1778, njegova z risbami bogato ilustrirana korespondenca z Martinom Zapaterjem med letoma 1775 in 1803, njegovi dnevniki, portreti, risbe iz obdobja vojne za neodvisnost med letoma 1810 in 1815 ter risbe z motivom bikoborbe.

Razstavo so odprli pretekli teden, natanko na dan dvestoletnice odprtja Prada. To se je zgodilo 19. novembra 1819, danes pa v muzeju domujejo nekatere najlepše umetnine iz zgodovine umetnosti - poleg Goyevih slik še Velazquezove mojstrovine, Dürerjev avtoportret in Vrt poželenja Hieronymusa Boscha. Z okoli 8.600 slikami in risbami ter skoraj 700 skulpturami je Prado danes eden največjih svetovnih muzejev.

V več kot 100 sobah so na 40.000 kvadratnih metrih na ogled dela velikih mojstrov od srednjega veka do zgodnjega 20. stoletja, predvsem dela španskih umetnikov in umetnikov iz dežel, ki so bile povezane s habsburško Španijo, kot sta Italija in Nizozemska. Z deli so zastopana vsa velika imena umetnostne zgodovine - Murillo, Zurbaran, že omenjeni Velazquez, El Greco, Tizian, Rubens, Dürer, Caravaggio, Rembrandt in Rafael.

Razstavo si je ogledala tudi španska kraljica Letizia. Foto: EPA

Razstava risb Goye bo odprta do 16. februarja 2020.