Foto: KCJT

Svoje delo postavljajo na ogled v galeriji Kulturnega centra Janeza Trdine v Novem mestu. Razstavo si lahko ogledate do 1. novembra. Avtorji – vsi so člani Društva likovnih umetnikov Dolenjske – se bodo predstavili s svojimi novejšimi deli.

Čavrk se predstavlja z jedkanicami in akvatinto, Orač predvsem v tehniki kolagrafije, v kateri zadnje čase tudi največ ustvarja, in Nataša Mirtič s kombinacijo jedkanice in akvatinte.

Čavrk pravi za grafiko, da je večna od prvega odtisa v jami do sodobnih tehnik in da je enako pomembna v umetnosti kot preostale likovne tehnike.

Za Orača je bistvo grafike sled, ki jo umetnik gradi na grafični matrici. "Sledi pa so vidne takrat, ko jih opazimo v našem in širšem okolju, ko postanejo naša resničnost," razmišlja.

Nataša Mirtič ustvarjanje v žlahtnih grafičnih tehnikah v sodobnem digitaliziranem svetu dojema kot privilegij. "Grafika ne dopušča hitenja in površnosti, grafični atelje tako postane prostor, kjer se je moč upreti hitremu življenjskemu tempu," je še dejala. Umetnica si želi, da bi z razstavo predvsem spodbudili zanimanje za grafiko pri mlajših ustvarjalcih in opozorili na tradicijo novomeške grafike, ki se je začela z Božidarjem Jakcem in Vladimirjem Lamutom. Hkrati bi radi sopostavili svoja dela in med njimi dosegli nekakšen pogovor.

Hamo Čavrk je po osnovni usmeritvi kipar, ki se vrsto let posveča grafiki, slikarstvu, videu in instalacijam. Leta 1950 se je rodil v Sarajevu, kjer je leta 1970 končal Šolo uporabnih umetnosti in nato leta 1977 še tamkajšnjo Likovno akademijo. Med letoma 1977 in 1979 je sodeloval v mojstrski delavnici Antuna Auguštinčića v Zagrebu, leta 2007 pa je iz grafike magistriral na Likovni akademiji v Ljubljani. Živi in dela med Novim mestom in Zagrebom.

Janko Orač se je leta 1958 rodil v Celju, doma je iz Zibike v občini Šmarje pri Jelšah. Leta 1997 je diplomiral na Šoli za risanje in slikanje, visoki strokovni šoli v Ljubljani, podiplomski študij grafike je opravil in magistriral na Akademiji za likovno umetnost v Zagrebu. Živi in ustvarja v Novem mestu in Zibiki.

Nataša Mirtič se je leta 1973 rodila v Novem mestu, odraščala je v Straži in na Selih pri Dolenjskih Toplicah. Na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je leta 1997 diplomirala kot slikarka, leta 2001 pa tam končala še magistrski študij grafike. Deluje kot samostojna kulturnica. Živi in ustvarja v Novem mestu.