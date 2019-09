"Njena umetnost je kombinacija ostrega preverjanja in pasivne normalizacije." Foto: KC Tobačna

Izjavo je vlagatelj pompozno izrekel ob odprtju luksuznega letovišča na črnogorski obali, so zapisali pri Kulturnem centru (KC) Tobačna 001, ki deluje v okviru Muzeja in galerij mesta Ljubljane.

Kapitalizem danes deluje in se samopoveličuje tako, da v isti sapi ustvarja svoj propad – čas teče prehitro, da bi ga prekrila žlahtna patina, njegova plitva vrednost se ne more plemenititi. .

Epski ali lirični propad

"Že ob omembi Rima, starodavnega Rima, se nam v misli prikradejo podobe čudovitih ruševin, ki nam šepečejo zgodbo o mogočnem imperiju." Sklicevanje na Rim poleg očitnega izgovora za domnevno zamudo pri odprtju projekta po svoje razkriva globoko zakoreninjeno zavedanje, da ob dokončanju "čudovitega projekta" že lahko pričakujemo njegov – najsi bo epski ali lirični – propad, je ob instalaciji zapisal Branislav Dimitrijević.

"Kapitalizem danes deluje in se samopoveličuje tako, da v isti sapi ustvarja svoj propad – čas teče prehitro, da bi ga prekrila žlahtna patina, njegova plitka vrednost se ne more plemenititi," je povedal in poudaril, da je ravno s tem povezan paradoks sodobne umetnosti, ki tako rekoč ne najde časa za počitek.

Umetniška praksa Natalije Vujošević se osredotoča na prenos življenja in realnosti v prostore razstavnih dejavnosti. Foto: KC Tobačna

Neoporečno izkoriščanje in pridušeno nasilje

Čas je tako zelo zgoščen, da njena operacijska logika vzbuja občutek hipersedanjosti, "občutek nujnosti, ki več kot očitno ubija poglobljeno razmišljanje". Po besedah Branislava Dimitrijevića umetnica Natalija Vujošević s spretnim ustvarjanjem elementov svoje instalacije zavrača "sproščeno" ali "nekonvencionalno" ozračje pri oblikovanju odnosov med zbranimi elementi.

Njena umetnost je kombinacija ostrega preverjanja in pasivne normalizacije, ki jo je treba najti v prostoru med generičnimi podobami in arhivskimi dokumenti, med iracionalno oblikovanimi oblačili in trdnim blokom keramičnih ploščic. V tem prostoru potekata čisto in neoporečno izkoriščanje in pridušeno nasilje. Referenčni dokaz najdemo v videih, ki prikazujejo roke dekle pri zlaganju in urejanju brisač in posteljnine, naprej razlaga avtor besedila, ki ga je mogoče prebrati ob instalaciji. Kustosinja postavitve je Alenka Trebušak.

Za Dimitrijevića je nekaj neverjetno trdoživega v krhkosti, s katero Natalija Vujošević podaja razmišljanja in čustvovanja – uvide in afekte – v svojih referenčnih instalacijah. Izvore njene trdoživosti najde v poslanstvu poglobljenega premišljevanja o banalnosti.

Razstava v KC-ju Tobačna 001 bo na ogled do 18. oktobra.