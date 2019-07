Petkova slovesna primopredaja platna. Foto: EPA

Gre za platno z motivom vaze z rožami, veliko 47 krat 35 centimetrov, ki je prišla v Firence leta 1824, ko jo je vojvoda Leopold II. kupil za svojo osebno zbirko umetnin.

V Palači Pitti je visela do leta 1940, po izbruhu druge svetovne vojne pa so jo premaknili v bližnjo vas. Med vojno pa so jo zasegli nemški vojaki in odnesli v domovino.

Platno se je po mnogih letih vrnilo v Firence. Foto: EPA

Nemško-italijanska primopredaja

Umetnino je po daljših prizadevanjih galerije v petek vrnil nemški zunanji minister Heiko Maas, ki je na petkovi slovesnosti v firenški palači Pitti dejal, da je "to srečen konec dolgega in neprostovoljnega potovanja".

Po besedah italijanskega ministra za kulturo Alberta Bonisolija pa je to "lepo poglavje v kulturni diplomaciji med državama, ki sta med ustanoviteljicami EU-ja".

Baza podatkov o umetninah, zaplenjenih v nacizmu

Umetniških del, ki so izginila na podoben način, je več. Obstaja dolg seznam izgubljenih umetnin z bazo podatkov o umetninah, za katere obstaja sum, da so bile zaplenjene v času nacizma.