Ljubljana Street Art Festival organizira Alternative Ljubljana – Inštitut za urbana vprašanja. Foto: Ljubljana Street Art Festival

Ljubljana Street Art Festival podpira mlade, še neuveljavljene generacije uličnih umetnic in umetnikov ter skrbi za prihodnost lokalnega uličnoumetnostnega okolja. Festival bo s simpozijem, diskusijami, delavnicami, sprehodi in stenskimi poslikavami spodbujal obiskovalce k branju ulic in sodelovanju.

Ljubljana Street Art Festival Natančen program festivala si lahko pogledate tukaj.

Teorija in praksa ulične umetnosti in grafitov

Današnje dogajanje bo popoldne v klubu Gromka v AKC-ju Metelkova mesto odprl simpozij, naslovljen Politike in politično street arta ter namenjen refleksiji dozdajšnje teorije in prakse na tematiko ulične umetnosti in grafitov. Tema se bo na simpoziju raztezala od grafitiranja iz polpretekle zgodovine, kot so bili denimo odporniški grafiti v času 2. svetovne vojne, vse do današnjega boja za pravico do mesta in ponujanju konkretnih odgovorov na sovražni govor.

V Pulju rojen ilustrator, ulični umetnik in doktorski raziskovalec Vedran Štimac, ki od predlani živi in ustvarja v Ljubljani, bo od danes do petka na zunanjosti kluba Jalla Jalla v AKC-ju Metelkova mesto ustvarjal poslikavo z naslovom Cities for people, not for profits! Poslikava bo osvetlila vprašanja prevladujoče političnoekonomske dehumanizacijske prakse na kartografijo sodobne družbe, so zapisali organizatorji.

25 grafitarjev do 25. leta starosti

V sredo bo na letnem vrtu kluba Gala Hala v AKC-ju Metelkova Mesto potekala delavnica ulične umetnosti. Na njej se bo 25 grafitarskih začetnikov do 25. leta starosti pod vodstvom mojstrov seznanilo s praktičnimi platmi grafitiranja in šabloniranja. Ob morebitnem slabem vremenu se bo dogajanje preselilo v notranjost kluba.

Prav tako v sredo se bo mogoče v Galeriji Škuc udeležiti projekcije dokumentarca in pogovora, na katerem bo sodeloval v Kentuckyju rojeni in v Berlinu delujoči umetnik Brad Downey. Dogodek bo uvedla projekcija njegovega dokumentarca Public Discourse, ki prikazuje raznovrstnost praks ulične umetnosti v New Yorku. Sledil bo pogovor z Downeyjem, ki bo reflektiral in kontekstualiziral tudi svoje pretekle podvige.

Festivalsko dogajanje se bo v soboto zvečer sklenilo v Ambasadi Rog. Foto: BoBo

Peš ali s kolesom skozi mesto umetnosti

V četrtek in petek popoldne bodo izvedli sprehod Tabor Street Art Tour, ki bo v uri in pol bo razkril pisano stran Ljubljane in njeno zgodovino skozi ta specifičen medij. Udeleženci se bodo sprehodili skozi sosesko Tabor, ki jo odlikuje specifika urbanih intervencij v javni prostor, mednje pa sodijo tako grafiti in ulična umetnost kot tudi druge intervencije na javnih površinah – od urbanega vrtičkanja, vlakovnih kompozicij pa do spregledanih stenskih porisav.

Sobota bo dan za Left Over Jam. Po Hall of Fame, stenah med hostlom Celica in ambulanto Metelkova, kjer praviloma grafitirajo samo najboljši in najbolj uveljavljeni, bo posegala mlajša generacija grafitarjev in grafitark.

Prav tako na zadnji dan festivala se bo mogoče udeležiti še kolesarskega Street Art Toura po mestu, na katerem se bodo podali na lov za najboljšimi uličnimi stvaritvami zunaj središča mesta.