Video, ki ga je objavil na svojem uradnem profilu na Instagramu, razkriva serijo slik, ki na stojnici kot celota prikazujejo ogromno križarko v beneških vodah. Vendar stojnica z Banksyjevimi platni ni dolgo ostala v bližini slavnega Markovega trga v Benetkah, saj ni imel dovoljenja za njeno postavitev in ga je lokalna policija posledično spodila s tistega kraja.

"Postavitev moje stojnice na Beneškem bienalu," beremo v zapisu, objavljenem ob videoposnetku, na katerem pa obraz moškega ob platnih ves čas ostaja zakrit – s časopisom, šalom ali pa z drugimi ljudmi. "Četudi gre za največji in najprestižnejši umetniški dogodek na svetu, iz nekega razloga nisem bil nikoli povabljen."

Za mesto obremenjujoče križarke

Banksyjeva platna opominjajo na polemike, ki vznikajo glede preobremenjenosti Benetk s turizmom, saj prav križarke predstavljajo zelo viden del težave. Ogromne mase ljudi, ki drejo v mesto na vodi, obremenjujejo infrastrukturo mesta, v zadnjih letih je vse več pozivov, da bi se potniškim ladjam prepovedalo vplutje. Ob oljnih platnih je napis Venice in oil, dobesedno torej Benetke v olju, pri čemer gre seveda za besedno igro.

Pravzaprav sta Europa Nostra, vodilna evropska organizacija za svetovno dediščino in Inštitut Evropske investicijske banke (EIBI) beneško laguno pred leti razglasila za najbolj ogroženo območje dediščine v Evropi in svetu. Za to so se med drugim odločili glede na njeno izredno prepoznavnost, vendar tudi zaradi zapletenosti in obsega izzivov, ki jih prinaša skrb za to območje izjemne dediščine.

V Benetkah živi le še okoli 55.000 ljudi, mesto pa obišče okoli 30 milijonov turistov letno. Leta 2017 so v mestu izbruhnili tudi protesti tamkajšnjih prebivalcev zaradi te problematike, zato oblasti preizkušajo različne ukrepe za obvladovanje navala turistov. Tako so nedavno uvedli obvezne rezervacije za obisk znamenitega Trga svetega Marka v najbolj obiskanih urah, turisti pa so za sončenje ali prirejanje piknikov v slikovitih kanalih kaznovani s 500 evri kazni. Med izredne ukrepe sodi tudi ločitev poti, po katerih se sprehajajo turisti, od tistih za domačine, s čimer želijo preprečiti, da bi obiskovalci zahajali v turistično nezanimive predele mesta. Foto: Reuters

V zadnjih trenutkih videoposnetka na Banksyjevem profilu na Instagramu vidimo, kako moški po soočenju s policijo odvaža svoja platna in zloženo stojnico, za njim pa se razkrije ena tovrstnih ladij, ki najbolj obremenjujejo mesto.

Je Banksy v Benetkah pustil svojo sled?

Čeprav je Banksy v zapisu ob videu izrazil nejevoljo, ker ni bil nikoli uradno povabljen na bienale v Benetkah, je najverjetneje vendarle pustil svoj pečat v mestu. Na pročelju ene izmed hiš ob vodi se je namreč pojavila upodobitev v njegovem slogu, ki prikazuje otroka, ki v zrak drži roza baklo.