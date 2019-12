A marsikoga so gibi plesalca tudi prevzeli, med drugim Augusta Rodina.

Auguste Rodin, Vaclav Nižinski, 1912. Foto: Wikipedia

Kipar, ki je nekoč s svojimi deli podobno šokiral javnost, je v njih prepoznal tisto neposrednost in surovost, ki jo je sam iskal v svoji umetnosti. Gibanje Nižinskega je zato ovekovečil v kipu, ki ga je pred nedavnim svoji zbirki dodal londonski muzej Victoria & Albert.

Kot balet je bila tudi Rodinova skulptura drugačna od vsega do tedaj videnega. Rodin je Nižinskega upodobil prav v gibu baleta Favnovo popoldne, ki je bil premierno uprizorjen v Parizu leta 1912 in ki ga je časnik Le Figaro obsodil zaradi "erotične bestialnosti". Favnovo popoldne je uprizorila skupina Sergeja Djagileva. Dolg je bil le 12 minut, a je po premieri v Theatre du Chatelet v Parizu pri nekaterih povzročil zgražanje tako z vsebino kot tudi načinom plesa, ki je bil tako zelo drugačen.

V tedanjem časopisju se je o baletu na veliko razpravljalo – eni so ga označili kot umazanega, drugi pa so ga hvalili kot revolucionarnega. Le Figaro je obsodil "gibe erotične bestialnosti in kretnje težke brezsramnosti". Rodin je predstavo Ruskega baleta hvalil, nanj pa so naredili vtis prav trzajoči, namerno nerodni gibi tedaj 22-letnega Nižinskega.

"Rodin je bil tedaj na vrhuncu svoje slave. Bil je pomembno ime v svetu umetnosti v Parizu in to, da je branil to kontroverzno produkcijo, je bilo pomembno," besede kustosinje na oddelku plesa v muzeju Jane Pritchard povzema britanski Guardian.

Vaclav Nižinski v Favnovem popoldnevu, 1912. Foto: Wikipedia

Kipec so odlili dolgo po umetnikovi smrti. Rodin je umrl leta 1917, kip pa so odlili v poznih 50. letih 20. stoletja. Izdelali so 13 odlitkov.

Gre za manjše delo, visoko komaj 25 centimetrov. "Kar je fantastično, je energija, ki jo ima. Kipec je izjemen tudi med dobrimi skulpturami plesalcev. Začutiš, da se bodo stvari vsak čas zgodile," še pove kustosinja.

Mnogi kiparji bi raje izbrali očitnejšo pozo, pri kateri bi gledalec lahko takoj prepoznal plesalca v določeni vlogi, spomni kustosinja. Rodin pa je namesto tega izkoristil "neverjetno sposobnost Nižinskega za transformacijo iz ene v drugo vlogo".

Kipec je bil v lasti Robina Howarda, ustanovitelja Contemporary Dance Trust in londonskega plesnega prizorišča The Place, ki letos zaznamuje 50-letnico delovanja. Nekdaj je bil razstavljen v The Place. Howard, eden najpomembnejših mecenov na področju modernega plesa v Veliki Britaniji, je umrl leta 1989. Muzej je kipec pridobil v njegov spomin.

"Gre za čudovit spomenik in opomnik na Robinove dosežke in njegovo darežljivost svetu umetnosti," še pravi Jane Pritchard. Muzej Victoria & Albert je s svojo zbirko, posvečeno Ruskemu baletu in arhivom Contemporary Dance Trust, pravo mesto za Rodinovo skulpturo. Pridružil se je Rodinovim delom, ki jih je muzej z donacijo pridobil leta 1914.