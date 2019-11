Foto: Arhiv umetnikov

Gre za dežne dnevnike, ki so nastali ob istoimenski razstavi. Iz njunega dokumentiranja vznikne narativ, ki se odpira magičnemu realizmu, kjer fizične karakteristike dežja postanejo katalizator za nove smeri mišljenja, je ob razstavi zapisala Jeanette Joy Harris.

"S podaljševanjem in krčenjem časa in prostora Dežni dnevniki konstruirajo prostor, kjer refleksije avtorjev postanejo zaščitene, podobno kot v poeziji Elizabeth Barrett Browning, Hiša iz oblakov. Hiša iz oblakov Barrett Browning je zatočišče za mišljenje, takšno, ki je le kratkotrajno konstruirano. Je le nežno privezano na fizične, zemeljske elemente. Barret Browning nas spomni, da se razmišljanje zgodi med dvema dimenzijama, med materialnim in nematerialnim. Vendar da bi se lahko resnično razcvetelo, potrebuje svoj posebni prostor."

Izhodišče za projekt je okultna teorija, ki predpostavlja, da fizični dež vsebuje tudi izkušnjo, ki jo povzroči. Na podlagi predhodnih performativnih aktov instalacija umetnikov raziskuje prekrivanje njune izkušnje skozi doživljanje in uporabo dežja, ki ju fizično in metaforično povezuje na različnih geografskih lokacijah. Prek osebnih perspektiv umetnika iščeta in zapisujeta naključnosti in kontraste, ki se skrivajo pod površino vsakdanjega. Vodna instalacija tiho replicira njuno izkustvo, skozi risanje krogov na vodni gladini. Delo postavlja obiskovalca v prostor med 'zgoraj' in 'spodaj' in mu daje možnost, da sam zapolni vmesno razdaljo.

Dežni dnevniki se predstavljajo kot arhitekturno in časovno dvoumni sklopi, ki lebdijo kot nedostopen material, ki se nato kondenzira in izpari v zasebnem, subjektivnem ozračju, še zapiše Jeanette Joy Harris.

Razstava, ki je nastala v sodelovanju z Galerijo Kapelica, se odpira danes ob 20.00, na ogled pa bo do 29. novembra.