"Rim ima dosti štorov, ki čakajo, da postanejo umetnina." Foto: Reuters

Rim je znan kot eno najbolj zelenih mest v Evropi, saj kar 313.000 dreves polni številne parke in ulice v središču mesta, poroča Reuters.

Gandini objavlja lokacije umetniških štorov na svoji spletni strani. Foto: Reuters

Vendar pa so bila mnoga med njimi zasajena pred skoraj stoletjem, danes pa šibijo ali umirajo. Gandini je želel ukrepati, ko je videl, kako zapostavljena so postala.

En teden za vsak kip

"Iz lesa sem že v otroštvu kiparil v domači garaži. Potem sem se odločil za rezbarjenje na ulici pred hišo. In tako sem se odločil, da bom začel v Rimu rezbariti s štori," povzema njegove besede Reuters.



Povedal je, da rad srečuje ljudi, medtem ko dela, in da ne čuti nikakršnega lastništva do obrazov, živali, in drugih umetnin na štorih. Potrebuje približno en teden, da dokonča posamezno skulpturo, potem "postane javna last. To je moja strast in malce tudi moja fiksacija," je dodal.



Gandini objavlja lokacije umetniških štorov na svoji spletni strani, ki postajajo prava turistična atrakcija. Turistični vodniki jih celo vključujejo v svoje .



Njegova dela so priljubljena med mimoidočimi. Foto: Reuters

"Štori niso obravnavani kot nekaj izjemnega, vendar imajo lastnosti, zaradi katerih so popolni za rezbarenje," je pojasnil. "Rim ima dosti štorov, ki čakajo, da postanejo umetnina."



Foto: Reuters

Nova stroga pravila glede podobe mesta

Rimske oblasti nakljub priljubljenosti dela med domačini in turisti niso tako zelo navdušene nad ustvarjanjem mladega umetnika. Čeprav ni nobenega zakona, ki bi ljudem prepovedoval rezljati mrtva drevesa, so policisti zagrozili, da bodo takšno aktivnost prepovedali na zgodovinskih območjih.

Uvedli bodo nova stroga pravila glede podobe mesta. Gandini pravi, da ima rad naravo in ga boli gledati, kako drevesa postajajo varnostna nevarnost.



Med nevihtami pogosto padejo in razbijejo avtomobile, mestna hiša pa pravi, da jih je treba posebej vzdrževati ali sekati. "Če se v desetih letih nič ne spremeni, nam ne bo ostalo skoraj nič dreves," je opozoril mestni kipar.