Razstavo Ad infinitum oziroma V neskončnost bodo odprli danes ob 19.00, na ogled pa bo do 15. decembra. Postavitev je nastala v sodelovanju z Muzejem sodobne umetnosti v Zagrebu.

Foto: Marko Ercegović

Kot je ob razstavi zapisala kustosinja zagrebškega Muzeja sodobne umetnosti Vesna Meštri, Bilić eksperimentira z različnimi vrstami polimerov, netradicionalno gradivo pa v ustvarjalnih in zapletenih postopkih spreminja v nove geometrične ali organske oblike ter razkriva neskončno možnost njihovega oblikovanja.

Foto: Marko Ercegović

Med njegovimi temeljnimi ustvarjalnimi načeli omenja kustosinja navdušenje nad sintetičnimi materiali in eksperimentiranje ter odkrivanje optimalnega tehnološkega postopka. Ti so pogosto pospremljeni z mnogimi poskusi in napakami, pri čemer nastajajo "moduli difuzne mehkobe, okrašeni z rastlinskim ali geometričnim ornamentom, ki jih avtor združuje v kompleksne prostorske strukture, povezujoč na večplasten način umetnost, duhovnost in tehnologijo".

Umetnikova dela iz ciklov Monštrance, Instant inventar in druga dela pa v "monumentalnem eklektičnem prostoru nekdanje samostanske cerkve ustvarjajo izrazit dialog med arhitekturo, umetnostjo in njenim gledalcem".

Na kostanjeviški so na ogled dela, ki jih je umetnik ustvaril pred desetletjem. S postavitvijo v nekdanjem sakralnem prostoru pa ta vzpostavljajo nove odnose in odpirajo nove možnosti za njihovo tolmačenje.

Foto: Marko Ercegović

Leta 1972 rojeni Neven Bilić je diplomiral na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu, kjer je zaposlen kot izredni profesor za kiparstvo. Razstavljal je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah na Hrvaškem in v tujini. Za svoje delo je bil večkrat nagrajen, med drugim je prejel nagrado 9. Trienala hrvaškega kiparstva, prvo nagrado za spomenik Fabjanu Kaliterni v Splitu, drugo nagrado za spomenik Zmagi v Zadru, drugo nagrado za spomenik Miljenku Smoji v Splitu, nagrado za postaje križevega pota na Srđu v Dubrovniku in veliko nagrado 12. Trienala hrvaškega kiparstva leta 2015.