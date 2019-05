Koonsov kunec podrl rekord

Skulptura na dražbi prodana za rekordnih 91 milijonov dolarjev

New York - MMC RTV SLO, STA

Skulptura kunca Jeffa Koonsa, ki so jo prodali za 91,1 milijona dolarjev (81,2 milijona evrov), je tako po poročanju tujih tiskovnih agencij postala najdražje delo živečega umetnika. Foto: Reuters

Pred dražbo so si za 104 centimetre visoko skulpturo balonastega kunca iz nerjavečega jekla obetali med 50 in 70 milijoni dolarjev, vendar so jo prodali za rekordnih 91,1 milijona dolarjev, s čimer je postala najdražje delo živečega umetnika.