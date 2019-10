Od 3. do 30. oktobra bodo v okviru festivala organizirana javna vodstva po razstavah, likovne delavnice in literarna branja. Foto: Brut Carniollus

Festival so uvedli danes s pohodom po galerijah starega mestnega jedra. 8. mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj letos poteka na temo Črno in belo – aktualnost večnega nasprotja. V okviru festivalu se bo na različnih razstaviščih v središču Kranja predstavilo 126 avtorjev iz 25 držav.

Foto: Brut Carniollus

Področje Evrope in Alpe–Jadrana

Tutta je letos poskušal dobiti avtorje, ki se posvečajo prav črno-belemu ustvarjanju. Poleg uveljavljenih imen iz Evrope in drugih delov sveta je na festival vključil avtorje z območja Alpe–Jadran in "tako skušal vzpostaviti primerjalno razmerje, kaj se dogaja zunaj in kaj doma", je povedal na nedavni novinarski konferenci.

Ogledati si bo mogoče razstavo v čast pokojnemu akademiku Janezu Berniku in njegovim sodobnikom, kot so Picasso, Dali, Banksy, Valentini, Hamano, Mušič in Dado. "Ponosni smo, da nam je iz državnih, zasebnih in mednarodnih zbirk uspelo zbrati dela za predstavitev, pri čemer nismo odstopali od letošnje teme," je o festivalu še povedal Tutta.

Neprimerno umeščanje umetnin v prostor

Na razstavah se bodo predstavili tudi izbrani mednarodni fotografi, geometristi na kreativni osi Pariz–Budimpešta, Prešernovi nagrajenci, avtorice na področju tekstilnih krpank, lokalna likovna produkcija, oblikovalci, striparji in videoustvarjalci ter slovenski nagrajenci Pariškega salona. Sodelujejo tudi kranjski arhitekti, ki z instalacijo na kipu Janeza Nepomuka na vrtu gradu Khislstein opozarjajo na neprimerno umeščanje umetnin v prostor.

Aktualni trend geometrijske produkcije članov CINETIQUE, MADI in slovenskih, v tujini živečih avtorjev. Foto: Brut Carniollus

Samostojni predstavitvi imajo nominiranca za življenjsko delo na področju črno-belega Žarko Vrezec in Milena Gregorčič ter letošnji nagrajenec Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU) za življenjsko delo Črtomir Frelih. "Nagrade sem zelo vesel, saj so jo v preteklosti dobili umetniki, ki jih zelo cenim, zato se s spoštovanjem in veseljem postavljam v to vrsto," je povedal nagrajenec Frelih.

Galerija v Kranjski hiši gosti umetnike iz Hrvaške. Foto: Brut Carniollus

Primarna likovna senzacija

Po njegovih besedah je črno-belo primarna likovna senzacija, saj se je tudi, zgodovinsko gledano, človek najprej izražal svetlo-temno. "Odločitev za svetlo-temno v večjem delu mojega opusa ni pomenilo nekega estetskega ali filozofskega stališča, ampak raziskovanje temeljnega v likovnosti," je pojasnil Frelih.

Gorenjski muzej za festival daje na voljo svoja razstavišča in umetnike podpira tudi z odkupom nagrajenega dela gorenjskega avtorja na festivalu. Posebej pa direktorica muzeja Marjana Žibert pozdravlja prizadevanja, da bi na ogled razstav privabili čim več različnih ciljnih skupin. S tem se gradi zavedanje ljudi o pomenu umetnosti.

"Brišemo meje, ustvarjamo povezave med umetniki, galeristi, mesti in javnimi zavodi," pa je ob festivalu dejala Olga Butinar Čeh iz Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov (ZDSLU). Zanjo je kranjski festival vzor tudi za druga regionalna društva.

Od 3. do 30. oktobra bodo v okviru festivala organizirana javna vodstva po razstavah, likovne delavnice in literarna branja.