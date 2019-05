Newyorški ljubitelji oblikovanja kiosk, ki je bil nekdaj najbolj vsakdanja pojava v jugoslovanskih mestih, morda že poznajo: bil je del velike pregledne razstave H konkretni utopiji: Arhitektura v Jugoslaviji, 1948–1980, ki je bila še do januarja letos na ogled v muzeju MoMA.

Odprtja oz. odkritja sveže sestavljenega kioska v New Yorku se je udeležil tudi sam oblikovalec Saša Mächtig. Foto: Craig LaCourt za Times Square Design Lab

Tokrat kiosk na stičišču 45. in 46. ulice z Broadwayem služi kot informacijsko središče za oblikovalski paviljon na Times Squaru in dogodek NYCxDESIGN.

Times Square Design Lab je iniciativa, ki v neposredni bližini Broadwaya udejanja in preizkuša različne ideje za javni prostor. V svojem drugem letu na trgih postavlja rešitve za sedišča, javne označbe in shranjevanje; v nekaterih primerih gre za nove oblikovalske ideje, spet drugje za klasičen dizajn. Poleg Saše Mächtiga so tako zastopani še Joe Doucet, Victoria Milne, Louis Lim, Doug Fanning, Brad Ascalon in Hive Public Space, vsem pa je skupno to, da "poosebljajo kreativni duh New Yorka in ponujajo izvirne rešitve za boljšo izkušnjo pešcev na lokaciji, ki jo dnevno prečka med 350 in 450 tisoč obiskovalcev".

Mächtigovo delo je v resnici neločljivo povezano s konceptom ulice in ulične opreme. Kot oblikovalec se je zavedal družbenega pomena oblikovanja ulične opreme, zato je tudi razumel, da njeni elementi narekujejo utrip mesta in vplivajo na kakovost vsakdanjika vsakega prebivalca, so ob tem zapisali v ljubljanskem Muzeju za arhitekturo in oblikovanje.

Oblikovalec in arhitekt Saša J. Mächtig sodi med najpomembnejše slovenske ustvarjalce na področju industrijskega oblikovanja. Foto: Craig LaCourt za Times Square Design Lab

Mächtig je kiosk zasnoval kot prilagodljivo večnamensko strukturo z možnostjo neskončnega širjenja, v neštetih sestavih in konfiguracijah. S svojo gladko plastično lupino je K67 postal značilen ulični poudarek, ki je od šestdesetih let prejšnjega stoletja zaznamoval številna urbana središča nekdanje Jugoslavije in vzhodne Evrope. (Kar 7.500 kioskov je bilo prodanih zunaj meja države, leta 1970 pa je bil kiosk sprejet v zbirko prej omenjenega newyorškega muzeja za sodobno umetnost MoMA.)

V teh kioskih so se kupovali tobačni izdelki in časopisi, ulična hrana in sladoled, smučarske vozovnice, plačevala se je parkirnina, v njih so popravljali čevlje in izdelovali dvojnike ključev, v njem je ob varovanju križišč svoje zavetje iskal "miličnik", na reškem stadionu so jih postavili celo vrsto, da so ob nogometnih tekmah služili kot komentatorska mesta za novinarje tujih in domačih televizij in radiev.