Dunajski projekt je nastal iz pobude, da bi tudi tisti, ki živijo pod pragom revščine, imeli dostop do umetnosti in kulture. Letos zaznamuje 15 let.

Pri projektu sodeluje 238 dunajskih kulturnih institucij, ki skoraj 47.000 posameznikom omogočajo prost vstop na prireditve, so navedli na predstavništvu mesta Dunaj v Ljubljani Eurocomm-PR.

Širitev na druge avstrijske zvezne dežele

Pobudnika projekta sta bila gledališče Schauspielhaus in avstrijska konferenca o revščini. Pri projektu Lačni umetnosti in kulture (Hunger auf Kunst und Kultur) sodelujejo tudi najbolj obiskane galerije, muzeji, gledališča in koncertne dvorane, kot so Albertina, Belvedere, Hiša glasbe, Tehniški muzej in Dunajska državna opera. Ker je bil pilotni projekt na Dunaju dobro sprejet, se je razširil še na druge avstrijske zvezne dežele.

Ljudje, ki živijo pod pragom revščine, lahko za izkaznico zaprosijo na centrih za socialno delo, na zavodu za zaposlovanje ali pri različnih dobrodelnih organizacijah. Prag tveganja revščine za štiričlansko družino, sestavljeno iz dveh odraslih in dveh otrok, v Avstriji znaša 2599 evrov neto na mesec, prag za enočlansko gospodinjstvo pa 1238 evrov na mesec.

80.000 evrov letno za projekt

Mesto Dunaj za projekt od leta 2007 namenja 80.000 evrov letno. Projekt sofinancirajo tudi pokrovitelji, saj kulturne institucije stroškov za brezplačne vstopnice ne dobijo povrnjenih.

Prost vstop v številne dunajske muzeje in galerije imajo od leta 2010 tudi otroci in mladi do 19. leta starosti.