Leta 1999 je ustanovila mednarodno klavirsko tekmovanje in festival Marthe Argerich v Buenos Airesu. Foto: EPA

Pianistka, ki velja za eno najboljših pianistk na svetu, je v Koncertni hiši (Konzerthaus) prvič nastopila leta 1959 in od takrat skupaj 19-krat.

Martha Argerich je ena največjih koncertnih pianistk vseh časov. Pri svojih 77 letih še vedno nastopa. Kot je razvidno z njene uradne spletne strani, bo konec februarja gostovala pri ansamblu Staatskapelle Berlin oziroma orkestru Berlinske državne opere z dirigentom Danielom Barenboimom, zatem pa še drugje po Evropi.

Sodeluje z najprestižnejšimi orkestri in na najvidnejših festivalih Evrope, Japonske in ZDA, posveča pa se tudi komorni glasbi. Foto: EPA

Na koncertnih odrih solistično in z najuglednejšimi glasbeniki

Veljala je za čudežnega otroka in zelo kmalu stopila na mednarodne odre. Leta 1955 se je iz rodne Argentine odpravila na študij v Evropo, leta 1957 zmagala na tekmovanjih v Bolzanu in Ženevi ter leta 1965 na Chopinovem tekmovanju v Varšavi. Od takrat kraljuje na koncertnih odrih, tako solistično kot z najuglednejšimi glasbeniki, orkestri in dirigenti. Je prejemnica številnih nagrad in priznanj.

Leta 1999 je ustanovila mednarodno klavirsko tekmovanje in festival Marthe Argerich v Buenos Airesu. Čeprav najraje poustvarja virtuozne skladbe 19. in 20. stoletja, zajema iz obsežnega repertoarja, ki sega od Bacha do Bartoka, Beethovna, Schumanna, Chopina, Liszta, Debussyja, Ravela, Francka, Prokofjeva, Stravinskega, Šostakoviča, Čajkovskega in Messiaena.

Sodeluje z najprestižnejšimi orkestri in na najvidnejših festivalih Evrope, Japonske in ZDA, posveča pa se tudi komorni glasbi. Sodeluje in nastopa z umetniki, kot so Nelson Freire, Ivry Gitlis, Miša Majski in Gidon Kremer.