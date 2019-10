V Plečnikovem hodniku Narodne in univerzitetne knjižnice bodo ob 18.00 odprli razstavo Štajer-mark: Po sledeh skupne zgodovine – razglednice zgodovinske Spodnje Štajerske (1890–1920). Uro pred odprtjem razstave bodo v sejni sobi NUK predstavili portal Polos – virtualno zbirko, ki trenutno obsega 2243 razglednic z območja Spodnje Štajerske.

Pred stotimi leti je razglednice uporabljala večina prebivalstva. Na razstavo v NUK vabijo z vprašanji: "Poznate Štajersko? Ste vedeli, da danes obstajata dve Štajerski, ena v Sloveniji in druga v Avstriji? In da sta bili ti dve ločeni Štajerski nekoč združeni v eno samo regijo, ki jo je na njenem najbolj južnem delu zaznamovala dvojezičnost?"

Razstavljeno gradivo v Ljubljani je del gradiva NUK .Foto: Arhiv NUK

V Gradcu in Ljubljani vzporedni razstavi

Postavitev na desetih razstavnih panojih je ustvarila projektna skupina Univerze v Gradcu pod vodstvom Heinricha Pfandla. V Gradcu je sočasno oziroma vzporedno na ogled razstava razglednic z enakim naslovom. Razstavljeno gradivo v Ljubljani je del gradiva NUK.

Pred odprtjem razstave bodo predstavili portal Polos, virtualno zbirko, v katero so vključene izbrane razglednice iz številnih javnih in zasebnih virov, NUK, knjižnic v Celju, na Ptuju, Mariboru, Admontu, Štajerskega deželnega arhiva v Gradcu ter osebnih zbirk Teodora Domeja iz Celovca, Walterja Lukana z Dunaja in Heinricha Pfandla iz Gradca.

Polos je del arhiva Visual Archive of South Eastern Europe (VASE) in je javno dostopen v spletni slikovni in podatkovni zbirki, ki omogoča iskanje razglednic na podlagi različnih vsebinskih in jezikovnih meril. Virtualna zbirka tako daje možnost za raziskovanje skupne spodnještajerske zgodovine Slovencev in Nemcev v obravnavanem obdobju, so zapisali v NUK-u.